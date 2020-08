Comayagüela: De varias puñaladas matan a hombre en la Continental

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Vecinos que residen en el punto divisorio entre las colonias Continental y El carrizal, sector # 2 en Comayagüela, alertaron esta mañana a las autoridades sobre la muerte violenta de un joven, quien recibió varias puñaladas en su cuello.

Conforme a lo expuesto por algunos residentes del citado sector, a eso de las 7:00 am de este domingo, escucharon que el ahora occiso corría por la calle principal de esa colonia. A pocos metros de él, varios sujetos le daban persecución.

Segundos más tarde, aparentemente los antisociales, lograron alcanzar a la víctima y le infirieron varias heridas con un cuchillo, específicamente en su cuello.

El hombre gritaba pidiendo ayuda, según el relato de vecinos; pero fue hasta que los autores materiales huyeron de la escena, que ciudadanos salieron a ofrecerle ayuda.

Hasta ahora, la víctima solo ha sido identificada como Miguel, y luego del ataque quedó con vida, aseguran los vecinos. Sin embargo, cuando se disponían a movilizarlo a un centro asistencial, notaron que sus signos vitales se debilitaron, hasta que lo declararon muerto.

Lea también: Masacre en Olancho: acribillan a tres personas en San Francisco de Becerra

Hipótesis

Hasta ese sector de Comayagüela se trasladaron miembros de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial de Investogación (DPI) y Medicina Forense, para hacer las pesquisas y el levantamiento cadavérico.

Pese a que las autoridades aún no brindan detalles de lo ocurrido, es oportuno mencionar que a pocos metros de donde quedó tendido el cuerpo de Miguel, hay un expendio de bebidas alcohólicas. En ese sentido, se presume que la víctima pudo estar consumiendo en compañía de los victimarios. No obstante, esa es información preliminar que aun no confirma la DPI.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn