Comayagua: Transportistas trabajarán solo con el 100 % de pasajeros

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hasta que el gobierno acceda que pueden trabajar con el 100 % de los pasajeros, transportistas van a reactivar operaciones en Comayagua, según señaló este miércoles la dirigente de dicho rubro, Karina Carias.

A través de Tiempo Digital, Carías manifestó que es necesario que el gobierno haga una mesa de trabajo urgente para ese sector económico del país. Eso debido a que después de 150 días sin trabajar, están contra la espada y la pared. Es decir, que realizar una reapertura de sus unidades en Comayagua solamente con el 50 % de los usuarios implicaría pérdidas para ellos.

“El problema es que el gobierno ni siquiera nos ha escuchado. Ellos quieren que comencemos a trabajar con el 50 % lo cual nos conlleva a una pérdida. Nosotros proponemos el 100 % y si los pasajeros van abordar las unidades que lo hagan con mascarillas y caretas porque esa es la vía y de contagio. No porque vaya sentado con otra persona es que se va infectar con el virus. Con una mascarilla y una careta las personas tienen entre un 1 y 2 % de probabilidad de contagiarse”, afirmó la entrevistada.

De ese modo, la dirigente del sector transporte de Comayagua, indicó que actualmente negocian con las autoridades la reapertura de sus labores.

“Mañana tenemos una reunión con las autoridades de la alcaldía para ver qué tan comprometidos están ellos como autoridades locales para poder hacer una reapertura y evitar el contagio porque ese es el temor más grande que tenemos como transportistas que quizás nosotros busquemos la forma de protegernos y que al final ellos non cumplan con su trabajo”, explicó.

Mañana realizarán pronunciamiento desde Siguatepeque

Asimismo, dijo que mañana también tendrán una reunión de todas las organizaciones a nivel nacional en Siguatepeque para llegar a una negociación con el gobierno.

“Vamos hacer un pronunciamiento porque definitivamente trabajar con el 50 % a ninguno de los transportistas le genera ganancias. Las empresas que se incorporaron a eso tenemos entendido que son empresas que no habían optado por un bono de combustible. Y, pues, el gobierno se los dio para que participaran en el pilotaje. Nosotros con 150 días que tenemos de no laborar no tenemos dinero para estar perdiendo”, aseveró Carías.

En ese contexto, la transportista dijo que otras de sus propuestas es que el gobierno les respuestas sobre las medidas de alivio o el rescate al transportista. Y que los tomen en cuentan en las mesas multisectoriales en las que nunca ha participado el transporte.

“Aun sabiendo cuanto movemos para la economía nacional no se nos ha incluido. Tenemos estudios de cuanto ha dejado de percibir el Estado solo en combustible, compra de repuestos y todo lo demás. Por eso creemos que lo más importante en este momento es que el gobierno haga una mesa de trabajo urgente para el transporte”, reiteró.

Transportistas no tenemos ni para mover los buses

Por lo anterior, Karina Carias afirmó que ellos están comprometidos a tomar todas las medidas de bioseguridad para realizar la reapertura con el 100 % de los pasajeros.

“Tenemos mucho tiempo sin trabajar y estamos entre la espada y la pared. Hay muchas empresas que si pagamos el impuesto de guerra y no solo es una pagamos hasta tres o cuatro. Ellos ya nos informaron que en la fecha que nosotros trabajemos pues tenemos que pagar doble hasta tres meses”, reveló la compareciente.

Para finalizar, la dirigente reafirmó que reactivarán sus labores hasta que los dejen trabajar con el 100 %. De lo contrario el transportista no tiene ni para mover los buses.

“A 150 días sin laborar hay buses que se les debe cambiar las baterías, llantas podridas por estar estacionadas, sistema eléctrico. Todo eso es un gasto para nosotros”, concluyó.

Rutas autorizadas en Comayagua para operar

Cabe mencionar que el próximo lunes 31 de agosto se espera que 15 rutas del transporte interurbano de Comayagua inicien a operar en diferentes horarios.

De acuerdo con lo que se informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), autorizó 103 unidades de 15 rutas interurbanas que tienen como punto de partida la ex-capital.

Estas rutas que autorizaron para operar son las que tienen como destino Comayagua–Tegucigalpa; Comayagua–San Pedro Sula y hacia los diferentes municipios del departamento.

Según las disposiciones de Sinager, el pilotaje se hará con el 50 % de la capacidad de las unidades y con las divisiones certificadas por esa entidad.