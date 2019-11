Colprosumah: «Defenderemos el concurso, a los aprobados y reprobados»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Tegucigalpa (Colprosumah), Roberto Tróchez, aseguró que evitarán a toda costa que el Concurso de Docentes, se declare desierto.

Asimismo, el dirigente magisterial culpó directamente al Estado de los malos resultados que obtuvieron algunos aspirantes, aunque hizo énfasis en que «se deben revisar esos exámenes».

«Lo que quieren muchos sectores es que se declare desierto el concurso para seguir nombrando de dedo. Hay que defender al compañero que aprobó y también defender al que reprobó», señaló.

Invitó a los representantes del colegio magisterial en las departamentales a presionar porque les brinden la revisión de exámenes de los maestros que reprobaron la prueba.

«Los compañeros deben trasladarse a todas las direcciones departamentales y exigir la revisión de su examen», remarcó.

No hay cifras oficiales

Por otra parte, Tróchez detalló que unos 350 maestros aprobaron la prueba en Francisco Morazán. Sin embargo, las cifras aún no son oficiales porque no se han publicado las listas preliminares.

Del mismo modo, el titular del mayor colegio magisterial del país envió un mensaje a los políticos que, según él, quieren declarar desierto el concurso.

«Nosotros les decimos a los políticos: no vamos a permitir que se declare desierto el concurso para seguir nombrando de dedo. Nosotros continuaremos con el proceso y vamos a seguir defendiendo el concurso», apuntó.

¿De quién es la culpa de tantos maestros reprobados?

Para el docente el estado es el principal responsable de que hayan tantos maestros reprobados. «Los docentes estamos preparados para dar clases. Fracaso es cuando no podemos ejercer nuestra profesión», indicó.

Lo anterior, debido a que se conoció que varios maestros no lograron alcanzar si quiera los puntos mínimos en la prueba. No obstante, Tróchez cree que el principal responsable es el estado por haber suspendido los concursos tanto tiempo.

Cabe resaltar que desde 2014 no se llevaban a cabo el concurso de docentes en Honduras.

«El fracaso es del estado; si hay que revisar los parámetros de las pruebas, lo que pasa es que los docentes se graduaron hace varios años y el estado eliminó los concursos hace mucho. El fracaso es del estado», disparó.

Además, añadió que «un docente que no tiene empleo debe buscar hacer otra tarea para mantener a su familia. Y después esperar la oportunidad porque no es culpa de los profesores que no haya concursos desde hace varios años, el estado es el culpable», reiteró.

Es preciso mencionar que el material para someterse a la prueba consta de casi 500 páginas. «No es fácil estudiar un documento así en 10 días», concluyó el dirigente del Colprosumah.