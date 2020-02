Colonia El Hogar: protestan por portón que impide libre paso de niños hacia escuelas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este día, tanto maestros, padres y transportistas de los alumnos de la Escuela República de Japón y del Jardin de Niños El Hogar protestaron contra los vecinos de la colonia El Hogar, debido a que han puesto un portón perimetral, el cual impiden el libre paso hacia dichos centros educativos.

«Estamos manifestándonos de manera pacífica en contra de la medida arbitraria de los vecinos de este bloque. Han instalado un portón para impedir el tráfico de padres de familia que ingresan sus niños a los centros educativos, negándole el derecho a la educación», dijo el director de la Escuela de Japón Selvin Reyes.

En ese sentido, el docente sostuvo que los vecinos desean que los estudiantes ingresen caminando desde el portón hasta sus respectivos centros. Por lo cual, consideró esto como una medida extrema, ya que son niños de 4 a 7 años de edad.

«Nosotros no nos oponemos al portón, perfectamente vamos a estar seguros, pero tienen que estar abiertos durante el horario escolar», agregó el padre.

Por otra parte, Reyes exigió a los vecinos que presenten el permiso otorgado por Movilidad Urbana que les autorizó poner el portón.

Según un documento en poder del docente, los residentes de la colonia El Hogar podrían acarrear una sanción por el hecho de no presentar una solicitud formal para poner el portón perimetral.

Pelea por terrenos

«Todo el malestar se genera porque los centros educativos han estado en litigo de el terreno con la alcaldía municipal», precisó Reyes.

Reyes explicó que este conflicto es conocido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Secretaría de Educación y el mandatario Juan Orlando Hernández, quien sostuvo reuniones con asociaciones de padres de familia, con la finalidad de pasar el bien (centros) al Estado de Honduras.

«La alcaldía está solicitando que se haga el traspaso de manera específica para pasar el bien al Estado. Por lo tanto, la orden que emitió la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación ellos perdieron el caso. Nosotros lo vemos como una medida arbitraria que ellos están aplicando», dijo.

Para finalizar, sentenció que no se moverán de ese lugar, hasta que la AMDC se presente y requiera de manera categórica y energética a las personas que pusieron el portón. A la vez, indicó que interpondrán una denuncia porque violaron los protocolos en el documento.

«Aquí en este país si no se van hacer las cosas a través de protestas, no nos resuelven, no nos escuchan», concluyó.

Marlon Casco: tenemos un permiso global para toda la colonia

Mientras tanto, el representante de los vecinos de la colonia El Hogar, Marlon Casco apuntó a que ellos si tienen un permiso para poner dicho portón.

«Lo que voy hacer es una contrarespuesta, usted cree que los otros 19 portones se hubieran puesto si no tuviéramos un permiso. Un permiso global para toda la colonia», dijo Casco.

Casco señaló que otro de los malestares es el congestionamiento de vehículos que viven a diario, porque casi el 90% de los alumnos de los centros educativos son de otros lugares.

«Si no dejo mi carro afuera no puedo salir a trabajar. Todo los involucrados tenemos que buscar que nos den soluciones. Nosotros vivimos acá desde hace mucho tiempo», finalizó.