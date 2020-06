El general retirado Colin Powell, quien fue secretario de Estado del expresidente George W. Bush, rechazó apoyar al presidente Donald Trump y dijo que votaría por el virtual candidato demócrata Joe Biden.

“Ciertamente no puedo, de ninguna manera, apoyar al presidente Trump este año”, dijo Powell. “No voté por él (en 2016). La situación… ha empeorado”.

Dijo que se sentía más cercano al exvicepresidente Biden.

Votaré por Baiden

“Ahora es el candidato y votaré por él”, agregó en una entrevista en Estado de la Unión en CNN.

La revelación de Powell generó una reacción inmediata del presidente Trump, quien criticó al exsecretario, señalándolo por los conflictos en Medio Oriente.

“Colin Powell, un verdadero tieso que fue muy responsable de llevarnos a las desastrosas Guerras de Medio Oriente, acaba de anunciar que votará por otro tieso, Somnoliento Joe Biden. ¿No dijo Powell que Irak tenía ‘armas de destrucción masiva?’ ¡No las tenía, pero nos fuimos a GUERRA!”, reclamó Trump.

Powell criticó al mandatario republicano por mentir “todo el tiempo” desde que llegó a la Casa Blanca. Además,nvitó a los estadounidenses a cuestionar si un candidato es “bueno para el país”.

La reflexión de Trump

“Todos los estadounidenses tienen que sentarse y pensar detenidamente.No escuchen a todos los que están ahí fuera. No leas todos los periódicos. Usa tu sentido común. Cuestione: ‘¿Esto es bueno para mi país?’”, sugirió. “(Debemos) hacer que Estados Unidos no solo sea grandioso, sino fuerte para todos los estadounidenses, no sólo para una pareja”.

El presidente Trump defendió su Administración y calificó de “sobrevalorado” a Powell.

“Alguien, por favor, dígale al altamente sobrevalorado Colin Powell que casi logró 300 Jueces Federales aprobados (un récord), Dos Grandes Jueces de la Corte Suprema, reconstruí a nuestra mermada Milicia, Elegir a los Veteranos, la Mayor Regulación y Recorte de Impuestos, Salvar el Sistema de Salud y ¡mucho más!”, presumió.

Colin Powell: Trump se ha alejado de la Constitución

Colin Powell, quien también fue presidente del Estado Mayor Conjunto de Bill Clinton, pidió defender la Constitución. Aseguró que el presidente Trump se ha “alejado” de ella.

La postura pública del exsecretario se dio tras las críticas del mandatario republicano al exsecretario de Defensa, Jim Mattis, quien descalificó la intención de desplegar las fuerzas armadas contra protestas por George Floyd.

“Cuando escuché algunas de las cosas que decía, dejó en claro que no podía votar por este individuo”, dijo. “(Trump está) dando vueltas insultando a todos”.

Fuente: La Opinión de Los Angeles.