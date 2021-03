DE MUJERES. El colágeno es la proteína más abundante de nuestro organismo y su función es la de confeccionar el tejido conectivo, como la piel, cartílagos, huesos, tendones y los órganos.

Por este motivo, es una sustancia fundamental para el buen mantenimiento y funcionamiento de estas estructuras, además, se considera que el consumo de suplementos de colágeno puede ser beneficioso para la salud.

Al tomar colágeno, el cuerpo no produce esta misma sustancia, sino que la divide en sus componentes (que son los aminoácidos) y formará cualquier proteína. Entonces, al tomar un suplemento de colágeno, ayuda al organismo a generarlo.

Conoce sus beneficios:

Puede ayudar a nutrir los músculos

Para lograr un cuerpo sano, esbelto y bien tonificado, hay que tomar colágeno para brindarle un extra de nutrición a los músculos. Esto también podría ayudar a que la recuperación sea más fácil después de los entrenamientos más intensos.

Sin embargo, lo más recomendable es mantener buenos hábitos de vida y seguir las indicaciones del médico.

Mejora la salud de la piel

Tomar colágeno promueve la generación de células nuevas y, con ello, quizás se puede eliminar las cicatrices más recientes que la piel pueda presentar.

En un estudio publicado en el año 2015 se llegó a la conclusión de que el consumo de suplementos con péptidos de colágeno específicos vía oral puede contribuir la salud de la piel y la mejora de su estructura.

También mejora la salud ósea y articular

Tomar suplementos de colágeno podría ayudar a mantener la flexibilidad y lubricación de las articulaciones. No obstante, hay quienes consideran que si el médico los prescribe, los suplementos podrían ayudar a cuidar la salud de los músculos, huesos y articulaciones, pero siempre en el marco de una dieta equilibrada y una rutina de ejercicios acorde. Nunca por sí solos.

Ayuda a mantener la elasticidad de la piel

A medida que el cuerpo envejece, pierde colágeno. Por ello, habría que comenzar a tomarlo (a través de suplementos) para prevenir la aparición de arrugas e imperfecciones.

No obstante, hay que tener en cuenta el consumo de esta proteína no es la solución para el envejecimiento. Por ello, hay que seguir apoyándose en los buenos hábitos de vida. Los suplementos pueden ayudar a mantener la elasticidad de la piel, pero no van a impedir al 100 % que desarrolle arrugas.

Contribuye con la salud visual

Por último, al tomar colágeno se podría mantener la salud visual (en concreto, de la córnea) y prevenir enfermedades que puedan afectar este sentido. Sin embargo, para que esto darse, es indispensable mantener otros buenos hábitos de vida.

El colágeno no va a prevenir ni curar enfermedades de la vista por sí solo. Por ello, debe incluirse siempre dentro de un estilo de vida saludable.

