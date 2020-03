COHEP se retira del INFOP: volverá hasta aprobación de reformas

TEGUCIGALPA-HONDURAS- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) confirmó en las últimas horas que ha decidido retirar a sus dos representantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

Lo anterior, se debe que a la empresa privada ha considerado que la formación de los estudiantes no ha cumplido con los requerimientos de los empresarios.

Cabe recordar, días atrás el sector empresarial había amenazado con retirar sus aportaciones mensuales en dicha institución educativa. De esa forma, estarían creando un organismo paralelo que responda a las necesidades de capacitación de mano de obra.

El presidente del COHEP, Juan Carlos Sikaffy, dijo, «nos retiramos de la Junta Directiva del INFOP. La asamblea decidió retirarse hasta que no se hayan aprobado las reformas a la gobernanza del Infop».

A renglón seguido señaló, «ya es es una decisión tomada por el máximo órgano de la empresa privada. No me queda mas que acatarla. Hoy lo que se está haciendo es que se está retirando los representantes que teníamos en el Consejo Directivo».

A su vez, el presidente de los empresarios aseguró que al no estar ellos en la junta directiva de INFOP, no habrán consensos en torno a la toma de decisiones. «Si no hay un sector, no se pueden tomar decisiones y van a a estar huérfanos del apoyo del sector privado».

De tal forma, Sikaffy consideró que el sector empresarial podría reintegrarse al Consejo Directivo del INFOP hasta que la reformas de la gobernanza sean aprobada por el Congreso Nacional.

Empleados se oponían a las reformas al INFOP

Durante las ultimas semanas, los empleados del INFOP se opusieron a las reformas planteadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Hay que recordar que en días anteriores los empleados de esta institución comenzaron a protestar contra las reformas. Ellos afirmaban que estas vendrían a privatizar al instituto.

Además, manifestaban que esta nueva ley cambia la gobernanza del instituto y da poder a la empresa privada y, que según ellos, solo buscan los L. 1,100 millones del presupuesto.