TEGUCIGALPA, HONDURAS- Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) afirmó que parte de la solución para recuperar la ENEE pasa por aplicar la Ley General de Industria Eléctrica.

Asimismo, la máxima autoridad del COHEP se refirió a la posibilidad de una nueva comisión interventora para la ENEE que fue planteada esta mañana.

«Si se da la comisión tendría que ser con objetivos claros y estos ya están planteados; aquí no es de venir a inventar el agua caliente» expresó.

Esta declaración responde a lo dicho más temprano por la ministra de finanzas Rocío Tábora, quien comenzó explicando que fracasó la preintervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Lea también: Experto: Éxito de intervención en la ENEE depende de reducción de déficit

Nuevo decreto para rescatar la ENEE

Tábora luego de argumentar el fracaso de la preintervención en la ENEE, prosiguió a anunciar una nueva legislación para recuperar la entidad a través de un nuevo equipo humano.

Ese decreto ejecutivo, para efectuarse, debe ser aprobado primero por el Consejo de Ministros.

La ministra dio a conocer que cuentan con un plan de restauración para el sector eléctrico, que se elaboró conjuntamente por todo el equipo de gobierno.

De igual manera, especificó que ese plan se realizó incluyendo reformas que se harán en base a la Ley General de Industria Eléctrica.

El año pasado varias partes del sector eléctrico, junto al presidente Juan Orlando Hernández, firmaron un importante documento para esta área que consistía de ocho puntos.

Entre esos incisos, se incluía la separación de la estatal eléctrica en tres empresas y ejecución de la ley de industria eléctrica anteriormente mencionada. Esta norma fue aprobada en 2014 por el Congreso Nacional.

Lea también: Experto: Éxito de intervención en la ENEE depende de reducción de déficit

ENEE: Rocío Tábora anuncia que hoy inician pagos a generadores de energía

Por otra parte, la titular de la Secretaría de Finanzas también aseveró que no terminará el año sin que cumplan con deudas a los generadores de energía; a su vez anunció que hoy inicia el pago.

«Hoy comenzamos a hacer los pagos de facturas atrasadas, aproximadamente por un monto de 3 mil 400 millones de lempiras. No deben preocuparse, no cerraremos el año mientras no cumplamos la obligación», sentenció.

En el mismo sentido, concluyó su participación asegurando que es clave mejorar el área de despacho de energía; también el área de recursos humanos y la parte financiera de la institución energética.