TEGUCIGALPA, HONDURAS. En una conferencia de prensa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Carlos Sikaffy, instó a los candidatos de los diferentes partidos políticos que participan en las elecciones internas a aceptar los resultados oficiales.

Por esa razón, manifestó que aún es muy temprano para que los partidos políticos saquen encuestas a boca de urna debido a que confunden a la opinión pública. «La transparencia en las elecciones es fundamental, los que ganen o pierdan, acepten su derrota o triunfo con hidalguía por el bien de Honduras”, expresó.

Reiteró que los resultados serán dados hasta después de las 5:00 de la tarde cuando ya se tenga una claridad de la votación y se cierren las urnas. «A los movimientos que están dando resultados, no son ciertos, no están a la altura del día, por favor, absténganse de dar resultados para no confundir a la opinión pública», pidió.

Incidencias

En estas elecciones primarias participan dos movimientos del Partido Nacional (PN), tres del Partido Liberal y nueve de Libertad y Refundación.

El COHEP identificó que el 32.3 por ciento del PN abrió sus urnas a tiempo, al igual que el 33.8 por ciento del Liberal y Libre. Del total de urnas en todo el país, el 97 por ciento estaban abiertas desde las 7 de la mañana.

También indicaron que el 85 por ciento de las mesas, al momento de la apertura, estaban con todos los miembros titulares. Sin embargo, el 25 por ciento reportó que los espacios no eran los adecuados en el sitio de votación.

Constataron que las fuerzas de seguridad pública estaban presentes en todo momento desde la apertura de las urnas. En el caso del censo electoral, este estuvo a la vista de los electores en las MER.

Recomendaciones para el CNE

Por otra parte, Sikaffy recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) tomar las experiencias de estas elecciones para mejorar los errores cometidos para las elecciones generales de noviembre de este año.

«Con muchos errores e improvisaciones ha caminado bien el proceso, seguimos en observación. Creemos que hay mucho que mejorar para las elecciones generales de noviembre”, sostuvo.

Reconoció que hasta el momento los comicios se han desarrollado con tranquilidad, mucha afluencia y buena organización de los partidos.

«Este ejercicio que acabamos de realizar como hondureños nos tiene que dejar lecciones aprendidas, este no es un ejercicio democrático de los partidos políticos, es de todos los hondureños”, enfatizó.

