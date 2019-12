COHEP alerta: Invasiones afectarán la inversión y el trabajo en Honduras

TEGUCIGALPA HONDURAS- Invasiones de tierra e inseguridad jurídica ponen en peligro la inversión extranjera y el empleo para diferente zonas del país, denunció en conferencia de prensa Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Según reveló el funcionario, dos azucareras enfrentan el problema de irrupción de personas ajenas en sus tierras; también denunció irregularidades en otros proyectos de inversión privada.

«Tenemos proyectos como Petacon y Pajuiles que han sido secuestrados por ciertos grupos que no quieren que sus comunidades tengan un desarrollo inclusivo», dijo.

También habló sobre las consecuencias que esta situación traería a la economía nacional. «Nosotros tenemos focos de trabajo en los cuatro puntos cardinales del país. Este problema va a afectar la inyección económica no sólo nacional sino extranjera», advirtió.

«Si el imperio de la ley no prevalece en Honduras no va a haber inversión de ningún tipo y el primer problema que tienen los hondureños es la falta de trabajo. Hay un 66% de hondureños que no tienen trabajo», advirtió el líder del COHEP.

En ese sentido, Sikaffy hizo un llamado y una solicitud al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para buscar soluciones a esa problemática.

«Pedimos formalmente una reunión con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para abordar el tema de una manera integral; vemos muchos eslabones dentro de los operadores de justicia que no están funcionando» precisó.

Además, enfatizó que «La única forma de conseguir trabajo es mediante la inversión privada. Y esta no se puede dar con esta clase de actos irregulares en el país».

Lea también: COHEP: El Progreso manda un magnico mensaje a la inversión

Agricultores y Ganaderos se unen al llamado del COHEP

Del mismo modo, Anabel Gallardo, presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), destacó la necesidad de resolver estas dificultades.

«Estamos muy preocupados porque esta situación se ha venido dando desde hace mucho tiempo. El sector agropecuario aporta el 14% del Producto Interno Bruto (PIB). Generamos empleo los 365 días del año con actividades en todos los departamentos», detalló.

En concordancia con Sikaffy, hizo un llamado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero incluyó en el mismo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Ministerio Público (MP), entidades que considera pueden aportar al caso.

A su vez, destacó otro aspecto de importancia de este sector: «Al generar empleo en la zona rural ayudamos a reducir la migración a las grandes ciudades y las migraciones al extranjero».

Por otro lado, dio ejemplos de las industrias que se ven perjudicadas con esta realidad: «La caña de azúcar es uno de los primeros cinco productos de exportación con mayor peso en el país; esta producción podría salir de competencia en los mercados internacionales».

«La industria de ganadería de leche y carne en la zona sur así como la industria camaronera también pueden verse dañadas», concluyó.