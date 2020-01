CODEH califica de «brutal» violencia contra mujeres en cárcel de El Progreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) Hugo Maldonado, tildó como “una acción brutal” a los actos de violencia en contra de las mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario de El Progreso.

En ese sentido, el titular del Codeh señaló que esos actos violentos que ocurren dentro de las cárceles del país se deben investigar y castigar.

Además, Hugo Maldonado indicó que las féminas que están privadas de libertad no deben resistirse a los procedimientos de investigación que corresponden. Por lo cual, destacó que las pesquisas se realizan por su bienestar y su propia seguridad.

De esa forma, dijo: “Ojo, no estoy de acuerdo, y me pareció una acción muy brutal de parte de los agentes que participaron en la requisa, pues no querían que les requisaran el lugar donde estaban, pero no es ninguna justificación y este acto no debe repetirse”.

Codeh: Acciones de las autoridades no deben ir en contra de la dignidad de las personas

Asimismo, manifestó que el Codeh, como organismo de derechos humanos, se ha enfocado en establecer las respectivas alertas en cuanto estos actos de violencia. En ese sentido, Maldonado resaltó «que las autoridades tienen que hacer una acción. Pero que las mismas no vayan encaminadas contra la dignidad de las y los privados de libertad».

Por otro lado, el presidente del Codeh resaltó que existe el compromiso por parte del Ministerio Público (MP) para realizar la investigación del maltrato dentro de centros penales. Manifestó que esto se debe cumplir, y que las cosas «no deben quedar empapeladas, no podemos seguir haciendo del sistema penitenciario la piñata de políticos”.