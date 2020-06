Coca-Cola deja de ser patrocinador de la MLB

Coca-Cola Co. ha finalizado su patrocinio de Major League Baseball (MLB) después de tres temporadas.

“Tras una revisión de todos los activos de marketing de Coca-Cola Norteamérica a fines de 2019, tomamos la decisión de finalizar nuestro patrocinio nacional con MLB”, dijo la portavoz de la compañía Kate Hartman en un correo electrónico el miércoles. “Continuaremos apoyando a 16 equipos de MLB a nivel local”.

Coca-Cola y MLB anunciaron una asociación en abril de 2017, y dijeron que la compañía también tenía asociaciones con 18 de los 30 clubes. PepsiCo fue patrocinador de Grandes Ligas de 1997 a 2016.

MLB will reportedly lose Coca-Cola as an official sponsor after the soft drinks giant failed to renew its deal due to budgetary concerns #MLB #SportsBiz https://t.co/msoD15I3jW

— SportsPro (@SportsPro) June 9, 2020