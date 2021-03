CNE: Maletas electorales se abrirán en presencia de delegados de los movimientos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la noche del lunes que convocó a representantes de los movimientos del Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Libertad y Refundación (LIBRE) para abrir las maletas electorales en su presencia.

El objetivo de la convocatoria es iniciar el conteo, escaneo de actas y respectiva transcripción de datos para su divulgación. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna información de transmisión de resultados electorales.

El secretario del CNE, Alejandro Martínez, afirmó que enviaron notificaciones a todas las corrientes políticas. Ellos deben mandar al centro de logística electoral a sus delegados por cada movimiento.

Según el funcionario, se esperaba que a eso de las 9 de la noche del lunes se abrieran las maletas, para luego comenzar con el escaneo y enviarlas al equipo de cómputo que está ubicado en un hotel capitalino.

Observadores

Martínez agregó que al momento del conteo solo se permitirá cierta cantidad de observadores y no precandidatos de los partidos políticos.

De igual forma, expuso que si la apertura de las maletas iniciaba de conformidad a lo planificado con el conteo y escaneo de votos, las proyecciones de los resultados estarán mostrándose en las pantallas del centro del cómputo del CNE. Los mismos se estarían anunciando la madrugada del martes.

Sin embargo, no ocurrió y el CNE todavía no informa el porqué. A dos días de las elecciones, todavía el ente oficial no ha brindado datos, por lo que cada corriente se ocupa de contar sus propios votos.

Lo último que se conoció es que los delegados se ponían de acuerdo con la metodología a seguir para dar inicio al conteo y escaneo de las actas que llegaron ayer a las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

