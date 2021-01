CNE admite denuncia de Movimiento Yanista e investigará campaña sucia

TEGUCIGALPA-HONDURAS. El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió la denuncia que interpuso el Movimiento Yanista para que se investiguen los orígenes de una campaña sucia que se desarrollada en contra el precandidato presidencial Yani Rosenthal.

El CNE trasladará las diligencias investigativas a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para que proporcione la dirección IP y así establecer de donde salieron las publicaciones que se incluyeron en la queja.

La denuncia la interpusieron miembros del Directorio Nacional de la campaña Yanista el mes pasado. Sin embargo, hoy acudieron al CNE para darle seguimiento y conocer la determinación del órgano electoral.

Dado el entusiasmo que su movimiento ciudadano despierta, el abogado Yani Rosenthal es víctima de una campaña difamatoria. A través de videos que publican en cuentas de redes sociales, hacen descredito de su persona, refieren los miembros de la dirección política del Yanismo.

Saúl Montes: «CONATEL verificará dirección IP»

En ese sentido, Saúl Montes, representante legal del Movimiento Yanista, confirmó que el CNE admitió la denuncia y ya giró instrucciones para que inicien las investigaciones.

«CNE también dio trámite a los consultores legales, quienes emitieron su opinión legal considerando que debe trasladarse el expediente y las diligencias investigativas a la CONATEL”, explicó Montes.

De igual forma, el profesional del Derecho expresó que la CONATEL verificará la dirección IP que dio lugar a la publicación del video calumnioso contra Yani Rosenthal. Asimismo, expuso que al obtener esa información, ésta deberá remitirse al CNE para que sea quien imponga las sanciones contra los responsables.

CNE debe sentar un precedente

Por su parte, Arístides Mejía, miembro Directorio de Campaña, consideró que el CNE debe resolver este caso de manera pronta y así sentar un precedente. «Nuestros adversarios, especialmente uno de ellos, hace una campaña sucia contra nuestro candidato. Eso lo prohíbe tanto la Ley Electoral y en el Código Penal”, expresó Mejía.

Manifestó, además, que el CNE debe erigirse como un regulador para que esta campaña no se derive en un proceso que separe más a los hondureños. Pidió a los adversarios de Yani a entrar en un debate de ideas y de propuestas para que el elector decida por aquel que presente los mejores planes de gobierno.

Durante la visita al CNE, además de Montes y Mejía estuvieron presentes otros miembros del directorio de campaña , entre ellos Marcia Facussé y Rafael Canales.

Al respecto, Facussé expresó que la denuncia se orienta a dejar claras las reglas frente a las elecciones que definirán a los candidatos que van a representar a los partidos políticos.

«El pueblo quiere escuchar propuestas y como van a resolver sus problemas. No quiere escuchar esas mentiras y calumnias que difunden en las redes y otros medios de comunicación. Muchos candidatos no entienden que el pueblo no quiere más pleito y esa zozobra que ha dejado este gobierno. Por eso queremos comenzar esta campaña de unidad. Nuestro candidato va orientar todos sus esfuerzos, primero en unir al Partido Liberal, luego unir la oposición y por último el país. El objetivo final es Honduras y por eso necesitamos estás propuestas claras», reafirmó la lideresa rojiblanca.

