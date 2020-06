Claudio Salgado: «La CNBS debe ser más flexible con los prestatarios»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El economista, Claudio Salgado, en el marco de la crisis económica a causa del Covid-19, propone que la Comisión Nacional de Bancas y Seguro (CNBS), intervenga más en el tema de los préstamos y que no deje que las instituciones bancarias sean los que definan a quién se le puede prestar o no; también cree que este ente debe ser más flexible con las personas o empresas que solicitan préstamos.

Es preciso mencionar que Salgado explicó que la forma de evaluar a los bancos por parte de la CNBS se rige bajo las normas de Basilea (Suiza). Este acuerdo se estableció en 1974, el cual, en su primer acuerdo estableció que el capital mínimo debe ser al menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo.

«Por dejar de pagar una o dos cuotas uno entra en la central de riesgo. En este tiempo, los medianos y micros empresarios se quejan porque están en la central de riesgo y que por eso no puede tener un financiamiento para levantarse».

«Entonces, yo postulo que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe flexibilizar esa norma durante un año y que no sea tan drástico a la hora de clasificar a un prestatario porque dejó de pagar una o dos cuotas. Se deben flexibilizar y volver a la norma número dos o a la número uno del acuerdo de Basilea».

La norma número dos del acuerdo, de la que habla Salgado, detalla un requerimiento mínimo de capital analizando en profundidad el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el operativo. Siendo este un primer pilar.

«Recuerde que la clasificación de un banco va a depender del índice de coacción de capital. Entonces, un banco, para que la calificación se le dé conforme a las normas de Basilea, en ranking, entonces va a tener un índice de capital más bajo», señaló.

CNBS está dejando que los bancos definan

Por otra parte, Salgado cree que si la CNBS flexibiliza estas normas de Basilea, estaría beneficiando directamente a los prestatarios que no pueden aspirar a un préstamo.

«La idea es que se flexibilice esas normas de Basilea que están aplicando a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que hasta ahora no ha hecho mayor cosa para ayudar a los prestatarios; sino que todo se está dejando que los bancos lo definan y eso no debería de ser así. Yo creo que como autoridad bien podrían flexibilizar».

«Incluso algunos bancos han manifestado que ellos tienen 70 mil millones de lempiras para prestar, pero no los prestan porque los probables prestatarios no tienen las garantía o no cumplen con las normas de Basilea», explicó Claudio.

De igual manera, opinó sobre el fondo de garantía. El cual tildó como un beneficio solo para aquellos que en realidad no lo necesita.

«Al final, el fondo de garantía no es que va a ir Juan Pérez a solicitar un crédito, y difícilmente esos subsidios, porque al final es un subsidio que se le da a los clientes que tienen garantía, que no lo necesitan. Normalmente los bancos le prestan a quienes no lo necesitan».

«Por eso yo también planteo de que el sector más adecuado para actuar en crisis y trabajar con los pequeños y medianos empresarios son las cooperativas, porque estas cooperativas no tienen esos costos que tienen los bancos, las cooperativas no tienen los lujos de los bancos. Pero nunca será como un banco. Recuerde que la Cooperativa le devuelve dividendos, cosa que los bancos no hacen», cerró.