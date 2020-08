¿CNBS congeló cuenta de Olanchito? Alcalde explica qué ocurrió

YORO. ¡Falsa alarma! La cuenta de donaciones para construcción de unidad estabilizadora Covid-19 en Olanchito no está congelada, así lo confirmó el alcalde José Tomás Ponce, a través de América Noticias Estelar de Radio América.

«El tesorero del municipio me dijo que, posiblemente, debido a la fuerte cantidad de dinero que estaba recibiendo la cuenta despertó la inquietud de la CNBS, por lo que solicitaron que se abriera una nueva, algo que se hizo ayer en la tarde», reveló él.

Cabe señalar que la ordenanza de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros estaba siendo malinterpretada, pues, medios locales aseguraban que dicha cuenta bancaria estaba cancelada y los fondos congelados.

No obstante, Ponce reafirmó que ni siquiera «hubo congelamiento, y los fondos pueden utilizarse perfectamente. No hay ningún inconveniente ni problema. Lo aclaramos porque de repente puede despertar desconfianza, pero le ratifico que no hay ningún problema».

Asimismo, el jefe edilicio manifestó que hasta ahora, en la unidad estabilizadora, la cual se está edificando únicamente con dinero de los mismos pobladores, ya se invirtieron «L160 mil, pero disponibles tenemos otra cantidad igual. De manera que el proyecto no se va a parar».

La inversión total, según como se tiene planificada, con al menos 83 camas y todo el equipo médico necesario, será de unos L2.5 millones.

Fondos gubernamentales para sala triaje

Por último, Ponce dijo que el Gobierno central no ha transferido la suma de fondos prometida para la construcción de dicha unidad Covid, a pesar que ya se presentaron los planos 3D con las correcciones solicitadas.

“Estamos esperando que la Secretaría de Finanzas haga el depósito. No sé qué problemas tienen. Hemos estado preguntado y todavía no hay respuesta. Tengo entendido que otras municipalidades lo han recibido, así que esperamos tenerlo la próxima semana”, puntualizó.

