CN: Buscan deducir salario a diputados que no estén a tiempo los jueves

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, presentó este jueves un proyecto de ley orientado a deducir un día de salario a los parlamentarios que no lleguen a tiempo para el inicio de las sesiones legislativas de los días jueves, a las 9:00 de la mañana.

Según Ramos Soto, “la sanción que pidió es que aquellos que no estén presentes los jueves a las 8:30 de la mañana por su inasistencia y no tengan una excusa de fuerza mayor o caso fortuito para no asistir, que se les deduzca un día de salario”.

En ese sentido, el congresista manifestó que todos deben de cumplir con su horario de trabajo. “Una persona humilde en su trabajo, siempre está puntual en sus obligaciones”, argumentó.

Asimismo, dijo que los diputados ejercen una función representativa de todos los hondureños. “Vienen de sus departamentos y hay peticiones de la gente. Tienen que ir a los ministerios, a las entidades descentralizadas a cumplir con misiones de sus mandantes, finalizó Ramos Soto.

Meses atrás, el presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, advirtió que si cumpliría con deducirles el día de salario aquellos diputados que no asistan a las sesiones legislativas.

En ese momento, el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, dijo que el titular del hemiciclo legislativo deduciría el día de salario a los legisladores faltistas.

Zambrano expresó lo anterior, porque la junta directiva del CN buscaba el menor número de inasistencias posibles en la Cámara Legislativa.

En ese sentido, Zambrano manifestó que ya no pueden permitir que diputados con buen sueldo y con gran responsabilidad de legislar no vayan a sesiones. “Tenemos que dar el ejemplo de ser responsables y ser serios”, reiteró.

Se debe indicar que, las autoridades del CN, anunciaron que pasarían lista de asistencia para verificar la presencia de los parlamentarios. Sin embargo, eso no ocurrió así durante el inicio de la sesión ordinaria del presente año.