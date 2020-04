CLIMA ESTA TARDE: temperaturas cálidas y probabilidad de chubascos en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Condiciones cálidas y secas, tal como se han presentado en los últimos días, se esperan para el tiempo de la tarde de este domingo a nivel nacional.

Las sensaciones térmicas más altas se esperan en Choluteca, Ampala, y Catacamas. No obstante, hay probabilidad de precipitaciones como lluvias o chubascos débiles en algunas partes de la región sur, sur-occidente y La Mosquitia.

La variación del oleaje en el Golfo de Fonseca se mantendrá desde 2 hasta 4 pies, como es habitual. En gran parte del litoral caribeño se esperan también olas de un máximo de 4 pies; sin embargo, en el norte de las Islas de la Bahía podrán llegar hasta los 6 pies.

La información del clima fue provista por Óscar Lagos, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).

Temperaturas para esta tarde

La Comisión Permanente de Contigencias (COPECO), dio a conocer las temperaturas máximas y mínimas del clima, que son válidas para hoy, domingo; así mismo, la potencial rapidez del viento:

Región Insular

Velocidad del viento promedio: 30 kilómetros por hora.

Roatán: 31° | 27° Guanaja: 31° | 26°

Zona Norte

Velocidad del viento promedio: 13 kilómetros por hora

La Ceiba: 34° | 24° Tela: 35° | 25°

Trujillo: 34° | 25° Omoa: 34° | 24°

Valle de Sula

Velocidad del viento promedio: 13 kilómetros por hora

San Pedro Sula: 36° | 24°

La Mosquitia

Velocidad del viento promedio: 13 kilómetros por hora

Puerto Lempira: 34° | 24°

Región Oriental

Velocidad del viento promedio: 8 kilómetros por hora

Catacamas: 35° | 21° Danlí: 33° | 19°

Región Occidental

Velocidad del viento promedio: 8 kilómetros por hora

Santa Rosa: 33° | 17° Ocotepeque: 34° | 20°

La Esperanza: 28° | 10° Santa Bárbara: 35° | 21°

Región Central

Velocidad del viento promedio: 8 kilómetros por hora

Comayagua: 36° | 20° Yoro: 34° | 18°

Región Sur

Velocidad del viento promedio: 13 kilómetros por hora. Pese a las alturas temperaturas, también podrían caer alrededor de 2 milímetros de lluvia en esta zona.

Choluteca: 39° | 27° Amapala 36° | 28°

Distrito Central:

Velocidad del viento promedio: 8 kilómetros por hora

Tegucigalpa: 32° | 20°

Ante sensaciones térmicas altas se recomienda:

a) Beber abundante agua, más de 2 litros aunque no tenga sed.

b) No abusar de líquidos azucarados o que contengan cafeína.

c) Permanecer la mayor parte del tiempo bajo la sombra o en lugares climatizados.

d) Disminuir esfuerzo físico en las horas de más calor. Usar protector solar.

e) Usar ropa clara, ligera y holgada

f) No permanecer dentro de vehículos estacionados bajo el sol. Peor dejar a los niños con los vidrios cerrados.

g) Consultar al médico al sentir malestares relacionados al calor, o insolación.

h) Mantener medicinas en lugares frescos.

i) No descuidar a niños menores o ancianos que están dentro del rango de riesgo.