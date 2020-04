CLIMA DE ESTA TARDE: condiciones cálidas y probabilidad de lluvias leves

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Condiciones cálidas, tal y como se han presentado los últimos días, se esperan para el clima de esta tarde de este domingo a nivel nacional.

Las sensaciones térmicas más altas se esperan en los departamentos sureños. No obstante, no se descarta la posibilidad de precipitación (lluvias) leve, acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en la zona centro, sur y occidente de Honduras.

En cuanto al oleaje, se espera de 1 a 3 pies en el litoral caribeño. La variación en el Golfo de Fonseca también se mantendrá desde 1 hasta 3 pies, como es habitual.

La información del clima fue provista por Igor Girón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).

Lea también: Cambio climático, más letal que COVID-19, advierte la ONU

Temperaturas para esta tarde

La Comisión Permanente de Contigencias (COPECO), dio a conocer las temperaturas máximas y mínimas del clima, que son válidas para hoy; así mismo, la potencial rapidez del viento:

Región Insular

Toda el área de las Islas de la Bahía sostendrá el mismo rango de temperaturas.

Velocidad del viento promedio: 25 kilómetros por hora.

Roatán: 30° | 25° Guanaja: 30° | 25°

Zona Norte

Velocidad del viento promedio: 12 kilómetros por hora

La Ceiba: 32° | 22° Tela: 33° | 23°

Trujillo: 32° | 22° Omoa: 32° | 23°

Valle de Sula

Velocidad del viento promedio: 10 kilómetros por hora

San Pedro Sula: 36° | 22°

La Mosquitia

Velocidad del viento promedio: 25 kilómetros por hora

Puerto Lempira: 32° | 24°

Región Oriental

Velocidad del viento promedio: 8 kilómetros por hora

Catacamas: 34° | 22° Danlí: 32° | 18°

Región Occidental

Velocidad del viento promedio: 13 kilómetros por hora

Santa Rosa: 33° | 18° Ocotepeque: 35° | 21°

La Esperanza: 27° | 12° Santa Bárbara: 34° | 22°

Región Central

Velocidad del viento promedio: 13 kilómetros por hora

Comayagua: 36° | 21° Yoro: 34° | 20°

Región Sur

Velocidad del viento promedio: 18 kilómetros por hora. También, se esperan rachas de viento rápido que alcanzarían hasta 40 kilómetros por hora.

Choluteca: 38° | 25° Amapala 35° | 26°

Distrito Central:

Velocidad del viento promedio: 18 kilómetros por hora

Tegucigalpa: 33° | 18°

Ante sensaciones térmicas altas se recomienda:

a) Beber abundante agua, más de 2 litros aunque no tenga sed.

b) No abusar de líquidos azucarados o que contengan cafeína.

c) Permanecer la mayor parte del tiempo bajo la sombra o en lugares climatizados.

d) Disminuir esfuerzo físico en las horas de más calor. Usar protector solar.

e) Usar ropa clara, ligera y holgada

f) No permanecer dentro de vehículos estacionados bajo el sol. Peor dejar a los niños con los vidrios cerrados.

g) Consultar al médico al sentir malestares relacionados al calor, o insolación.

h) Mantener medicinas en lugares frescos.

i) No descuidar a niños menores o ancianos que están dentro del rango de riesgo.