FARÁNDULA| Clienta denuncia a Alejandra Rubio: pagó una prenda y no la recibió

La presentadora Alejandra Rubio ha vuelto ser noticia, sin embargo, en esta ocasión no ha sido por las sensuales fotografías que suele publicar en sus redes sociales, ahora una de sus clientes la denunció por una supuesta estafa.

Según denuncia la usuaria, ella compró una prenda en la tienda virtual _ar_boutique, que al parecer es propiedad de Rubio, sin embargo, la prenda no le fue enviada a pesar de que ella hizo el depósito. Las imágenes donde la clienta denuncia la supuesta estafa, se divulgaron en redes, pero este medio corroboró que en primera instancia fue la conductora de radio y TV Gaby Bonilla, quien viralizó las capturas, luego de que la denuncia llegara a ella por medio de una seguidora.

En las capturas de pantalla que publicó la usuaria en redes sociales, detalla que ella vio una prenda en la tienda virtual, por lo que escribió para apartarla. «La quiero», envió la usuaria y le respondieron: «Hola bella, talla S». Ella confirmó: «Sí, vivo en la Cerro Grande».

Posteriormente de la tienda le dijeron que le compartirían el numero de cuenta para realizar el pago. Al mismo tiempo que le indicaban que la entrega demora entre dos y tres días.

«Sí mándeme el número de cuenta. Voy a seguir viendo a ver qué más pública para ver ver si pido algo más y le hago el depósito de un solo. Hoy mismo se lo voy a hacer», respondió la usuaria.

«Listo bella. En un rato publico más vestidos y luego cosméticos«, le respondieron.

Depósito

La usuaria posteriormente realizó el depósito al número de cuenta que le habían enviado y, que según la captura de pantalla, sale a nombre de la presentadora, Alejandra Rubio. Tras enviarle la captura del depósito le respondieron «estoy pendiente, hay varias interesadas».

Luego de realizar el depósito, al parecer no recibió la prenda y pasaron algunos días por lo que escribió nuevamente: «Hola quería saber me puede reembolsar el dinero ya que nunca volvió a responder y las entregas eran a lo más tres días supuestamente. Gracias».

No obstante, no volvió a obtener respuesta alguna y volvió a escribirle consultándole si iba a enviar la prendar o reembolsaría. «Quizás para usted L350 no son nada, pero para mí sí, me sirven para invertirlos en algo, o comprarme algo, así que agradecería que me respondiera», escribió.

Nuevamente no obtuvo respuesta y le escribió directamente a la cuenta de Instagram de Rubio, sin embargo, al parecer no obtuvo respuesta. Entre tanto, la presentadora, aún no se pronunciado en sus rede sobre la denuncia.

TIEMPO Digital la contactó para obtener su versión pero la hondureña no respondió.

