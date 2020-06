Ciudadanos denuncian: INFOP no tiene camas, oxígeno ni pruebas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) muchas personas con síntomas de COVID-19 hacen largas filas buscando un espacio para recibir tratamiento, pero la mayoría no logra ingresar pues, aseguran, no hay camas, tampoco oxígeno y exigen respuesta al Gobierno.

Un caballero que tenía cerca de una hora a las afueras del INFOP, con su padre en estado de salud complicado, explicó que ni en el Hospital Escuela ni en la clínica Clíper del Hato, quisieron atender a su progenitor.

«Mi papá no puede ni caminar, esta muy mal y no me lo aceptaron en el Hospital (Escuela) ni en la Clíper del Hato. Entonces le quiero preguntar al Gobierno, ¿qué está haciendo con los pacientes que se están muriendo?, porque acá en el INFOP tampoco me lo aceptan», contó con impotencia.

El ciudadano se encontraba fuera de su vehículo, esperando que a su padre, que estaba dentro del auto, le atendieran y le pudieran dar oxigeno.

«Acá anda un montón de gente muriéndose. Mi papá ya necesita oxígeno, él se me queda a cada momento, es diabético e hipertenso y no hay quien lo atienda. O sea, vamos al Hospital Escuela y no lo atienden, vamos al Clíper y no lo atienden. Entonces, mejor que pongan un comunicado diciendo que todas las personas que tengan Covid que se mueran en sus casas», manifestó el hondureño.

Según este ciudadano, los centros de salud que se están haciendo cargo de atender a los pacientes de COVID-19, no están recibiendo a más personas.

«Todos se tiran la pelota, usted va al Hospital Escuela y me dicen que vaya al Hato, y allí, me dicen que me vaya a INFOP porque ahí me van a atender. Llego, y acá me dicen que no hay camas y que por eso no me pueden atender», lamentó.

En INFOP aplican protocolo MAIZ sin realizar pruebas; dice hondureña

Una fémina que se encontraba a varios metros de la entrada del triaje del INFOP compartió su testimonio aduciendo que a varios pacientes no se les está aplicando la prueba del COVID-19 y solamente les están recentando el protocolo MAIZ.

«Yo logré ingresar, pero quería que me hicieran la prueba porque hemos tenido dificultad para respirar. No tienen instrumentos para realizar la prueba y no hay oxígeno, por eso tienen a tres o cuatro personas con el mismo oxígeno. Esta situación es difícil, lamentable porque ni siquiera están atendiendo. Las personas vienen con cualquier cuadro sintomático y ellos no realizan pruebas, solamente les dan el protocolo MAIZ, pero no saben si de verdad tiene o no Covid», finalizó.

