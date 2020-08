Ciudadano realiza denuncia por un poste y EEH le pide ¡que llame a Colombia!

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Dormían cómodamente, pero el reloj marcó las 3:00 de mañana y un estruendo despertó a los vecinos de la colonia Las Ayestas en Tegucigalpa. Un vehículo justo había recibido un fuerte golpe.

¿Alguna colisión con otro automotor? Eso pensaron algunos, pero el daño que había recibido el carro tipo turismo y color naranja es uno bastante atípico, aunque, tampoco tomó por parte sorpresa a los lugareños.

Lea también: Los «10 pecados capitales» de EEH; ¿Merece seguir en Honduras?

El incidente

Lo que ocurrió fue que un poste de tendido eléctrico, que hace mucho amenazaba con caerse, cedió, y cayó justo sobre ese vehículo; de no ser por la presencia del mismo, la estructura de madera habría caído directo sobre una casa. Las personas ya preveían una tragedia relacionada a ese poste.

Y, según se informó, al menos otros dos postes de la zona están próximos a tener el mismo final. Es así que, desde hace mucho tiempo, se hicieron varias denuncias a la Empresa Energía Honduras (EEH) para que actuaran al respecto, pero no sucedió.

«Muchas veces se hizo la denuncia de que tres postres del alumbrado público están totalmente quebrados», enfatizó un hombre de manera anónima.

Él mismo relató que, desde la hora en que se registró el suceso, comenzó a marcar a la línea 118, que corresponde a ese consorcio honduro-colombiano. La respuesta que obtuvo le dejó atónito.

«Llamé al 118 y sí me contestaron; pero, me dijeron que la solución era que llamase a Colombia para que ellos me resolvieran», señaló. El señor se mostró indignado ante la situación.

Cabe decir que, al momento de la publicación de esta nota, los cables del poste en mención están cayendo sobre otros automóviles de la zona y viviendas. Por tanto, quienes viven el área solicitan la presencia de una cuadrilla de EEH para que se presente y arregle el problema.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.