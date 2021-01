Curioso | Cinco trabajos que probablemente no sabías que existían

REDACCIÓN. El mundo laboral es muy grande, pero esta vez nos adentraremos a los empleos menos comunes y muy poco conocidos, que a pesar de no parecer necesarios, existen, estos son los cinco trabajos que nunca imaginaste que existían.

Todos los días presenciamos empleos de cajera, taxista, policía y muchos otros más, pero esta vez, quizás nunca hayas oído ni mucho menos visto sobre 5 trabajos que en algunos casos parecen no tener mucho sentido, pero allí están. Descúbrelos aquí.

Hombre para liberar el llanto

Quizás cuando estás triste, solamente deseas tener una persona cerca para desahogarte a través de sollozos y lágrimas para así liberar tus emociones. Esta necesidad la tomó en cuenta la empresa japonesa Ikemeso, que pondrá un hombre al servicio de las mujeres tristes.

Así como lo lees, esta compañía combina el nombre de «ikemen», que significa hombre apuesto y «mesomes» que se traduce en llorar. De esta forma ofrecen un servicio en el que una mujer «alquila» a un hombre apuesto para liberarse en llanto. Luego, este hombre la tratará caballerosamente limpiando sus lágrimas y abrazándola para liberar la tensión.

Guía espacial

Otro trabajo que nunca imaginaste que existía es el guía espacial. Todos necesitamos un guía turístico que nos enseñe nuevos lugares, inclusive en la Luna, por esto grandes empresas como Space X, Scaled Composites y Bigelow Aerospace decidieron formar guías turísticos capaces de enseñar todo lo que hay en el espacio.

La idea surge gracias a un proyecto que tienen estas compañías de hacer turismo en el espacio, permitiendo a civiles poder visitar sitios más allá del planeta Tierra, y para ello, estarán los guías preparados para hacer su trabajo. Por los momentos deberán conformarse con viajar con multimillonarios.

Probador de toboganes

De toda la lista, este empleo de seguro es el más deseado por todos, pues dedicas tu tiempo de trabajo a hacer lo mismo que harías en vacaciones, deslizarte de un tobogán con agua.

Además de divertido, el trabajo es importante, ya que esta persona debe encargarse de revisar la altura, la calidad del deslice, el volumen de agua que circula y hasta lo divertido que parezca. Sin embargo, la principal función es comprobar la seguridad del tobogán para las personas.

Catador de alimentos para perros

Es común que las empresas de alimentos tengan un personal especializado en probar sus productos ya terminados, pero, ¿cómo hacen las compañías de alimentos para perros? Estos no pueden contratar a un animal, no les queda de otra que usar humanos.

Pero esto no es tan simple como parece, los catadores de comida canina deben oler y saborear el alimento para comprobar que la mezcla de nutrientes esté bien hecha, pues aseguran que a través del sabor puede distinguirse la calidad. Además, no llegan a ingerir la comida, solo les basta con olerla y saborearla para cumplir su trabajo.

Probador de juguetes sexuales

Parece que es el trabajo más «placentero» de la lista, y es que la empresa fabricante de variados juguetes sexuales Love Woo, decidió contratar personas que prueben sus nuevos juguetes, para que después escriban reseñas acerca de todo lo bueno y malo que les hacen sentir.

Además Love Woo asegura que no hace falta una “rara” entrevista de trabajo, simplemente rellenas un formulario y esperas su respuesta. De esta forma podrás convertirte en probador de juguetes sexuales, y no, no importa si eres hombre o mujer.

