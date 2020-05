Cinco motivos por el que Benjamín Galindo es una leyenda en México

MÉXICO.- Benjamín Galindo es una de las leyendas del fútbol mexicano, y se encuentra en el momento más delicado de su vida, después de ser ingreso al quirófano de emergencia por un derrame cerebral.

Esto mientras estaba en Guadalajara, Jalisco, donde pasaba algunos días con su familia, tras la pausa en la MLS por el coronavirus.

El auxiliar técnico de Matías Almeyda, en el San José Earthquakes, ha despertado el interés y preocupación del fútbol mexicano y el mundo, en el que tiene un lugar bien ganado tras una carrera de 22 años, la cual arrancó en 1979 con Tampico y terminó en 1999 con Chivas.

Es por eso que en Cronómetro de Diario Tiempo te damos un repaso de 5 datos de lo que fue su carrera:

Fue seducido por el América

Galindo es identificado como una leyenda de las Chivas, con las que conquistó el título de 1987; además de jugar en una segunda etapa entre el año 2000 y 2001, sin embargo, el “Maestro” estuvo a una hora de jugar con América.

“Cuando firmé con Chivas (en 1986), a la hora me habló Panchito Hernández (directivo del América) para contratarme para el América”, confesó el propio exjugador.

El Sueño frustrado: Europa

Tal vez lo único que le hizo falta a Galindo fue jugar en Europa, lo cual pudo ocurrir también en 1986, tras el fichaje con las Chivas.

Benjamín tuvo ofertas para ir al Sporting de Gijón y al Atlético de Madrid, sin embargo, el entonces presidente del Rebaño, Marcelino García Paniagua, le cerró la puerta del Viejo Continente.

“Jugamos un partido contra Tecos que ganamos 5-1 y estaba Paco Casal, un promotor, con Don Marcelino. Me acuerdo que en ese partido le decían se venden el 8, que era ‘Chepo’ de la Torre, y el 17, que era ‘Yayo’. Y él dijo: ‘Yo quiero el 9’, que era yo.

“Le expliqué a Don Marcelino que mi sueño era jugar en Europa, pero no me quería dejar ir porque me acababan de traer”, indicó.

Penal contra Argentina

Una de las obras maestras de Galindo fue contra Argentina, en la Copa América de 1993, la primera a la que México fue invitado.

El entonces jugador de las Chivas provocó un penal tras filtrar un balón al área a Zague, quien fue derribado por el portero Sergio Goycochea, quien era un experto en penales y uno de los principales responsables de llevar a la albiceleste a la Final del mundial de Italia 90, junto con Maradona.

Todo ese currículo no pudo ante la técnica depurada del “Maestro”, quien ejecutó raso y de zurda a la derecha del arquero argentino.

El quinto penal

Cuenta la leyenda que en la tanda de penales del Mundial de 1994, contra Bulgaria, el quinto pateador para el Tri era Benjamín Galindo, quien ya no llego al punto penal, tras las fallas de García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez.

Hat-trick

La última gran tarde de Galindo fue con Chivas, en un partido frente a Tecos, al que le convirtió un hat-trick.

El zacatecano firmó el primero con un disparo casi de media cancha, el segundo desde el manchón penal y el tercer de tiro libre.

