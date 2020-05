Cinco días para la reactivación económica: ¡A trabajar sin menospreciar al Covid-19!

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. El próximo lunes, 1 de junio, luego de más de dos meses de paralización nacional debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, los hondureños se disponen a reactivar gradualmente la economía y a demostrar que ni siquiera la situación más adversa los detiene, «y eso es, quizás, lo mejor con lo que se cuenta para la reactivación», según el economista Rafael Delgado.

Pese a que el coronavirus continúa acechando, situación que nadie puede obviar, las grandes, mediadas, pequeñas y micro-empresas, junto a todos sus trabajadores, están dispuestas a asumir el riesgo, agregó él. Aunque, por supuesto, nadie deberá pasar por alto ninguna medida de bioseguridad.

«Lo más importante es que tenemos un pueblo dispuesto a trabajar y a reintegrarse a la vida normal del país. Siempre lo he dicho, quienes afirman que no tenemos ciudadanos dispuestos al trabajo, están sumamente equivocados», declaró el economista Rafael Delgado. «Tenemos empresarios dispuestos a arriesgar y los trabajadores están dispuestos a producir y a generar ingresos» para Honduras, señaló.

Y es que, está claro, luego de dos meses paralizados, no hay un tan solo hondureño que no resienta el golpe económico que la crisis sanitaria está dejando. Sin embargo, probablemente, Honduras pudiese tener un mejor panorama si históricamente sus arcas no fueran saqueadas por algunos que ostentan poder y son corruptos, más ahora con los sonados casos durante la pandemia, dijo también Delgado.

«Si el Gobierno no hubiera despilfarrado los fondos, la reactivación sería más exitosa, pero como se gastó de forma equivocada, comprando bienes sobre-valorados y cosas que no servían, se contrataron servicios a sobreprecio, y pues, debido a eso, no tenemos un diagnóstico preciso de la situación», aseveró.

Es la hora de salir

Si bien es cierto que la mejor manera de ganarle la guerra al enemigo invisible es quedándose en casa, a estas alturas, Honduras corre el riesgo también de ser derrotada por un colapso económico.

Por esa razón, ahora hay que dejar las trincheras, ir al campo de batalla, pero hacerlo bien armados: con mascarilla, guantes, alcohol gel, distanciamiento social y constante lavado de manos. La persona que deje cualquiera de estas en casa, quedará vulnerable ante el Covid-19.

Y aunque no todos saldrán a la vez, pues continuarán las medidas de circulación regulada durante la re-activación, la afectividad de la estrategia de rescate económico dependerá de la disciplina de la ciudadanía y empleadores.

«Los empresarios deberán asegurarse de que la reactivación económica esté centrada en la gente, en proteger a los trabajadores. De nada sirve entrar a producir si eso conllevará al contagio de más hondureños, pues entonces no sería realmente una reactivación. Todo tendrá sentido solamente si se toman las medidas necesarias», opinó Rafael Delgado.

Pero para lograrlo, también «se necesitará la mano ágil del Gobierno apoyando, y no solamente en temas financieros, sino también facilitar insumos para que todas las empresas puedan reiniciar más o menos bien», principalmente las más pequeñas, concluyó el economista.

Opinión de un médico: La economía «No aguanta más»

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, reconoció que la economía hondureña, luego de dos meses de confinamiento, «Ya no aguanta más, lamentablemente».

«Máximo con el estallido social y las presiones, eso hace que la gente se la juegue» pese al riesgo todavía latente, dijo el galeno. La asfixia económica «Es producto de las malas decisiones gubernamentales. También de la no sectorización de la bolsa solidaria y los subsidios que están mal orientados, agregó.

Por tanto, guardar el distanciamiento social, no dejar de usar las medidas de seguridad, lavarse las manos constantemente y, en general, «extremar las medidas» es lo que recomienda Umaña a los hondureños.

«Lo único es la autoprotección. Extremar las medidas de bioseguridad y distanciamiento social», también puede tomar vitaminas para fortalecer inmunidad, como la A, C y D. Y al primer síntoma de Covid-19, usar «protocolo MAIZ», dijo.

¿Cómo se desarrollará la re-activación?

Para la re-apertura inteligente, todos municipios de Honduras están agrupados por regiones (1, 2 y 3), según la cantidad de habitantes y casos de Covid-19 de cada uno, siendo la región 1 la más solvente y la región 3 la más crítica. En esta última, se encuentran San Pedro Sula y Tegucigalpa.