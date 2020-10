Salud: Cinco departamentos de Honduras en alerta roja por COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por incremento de casos de COVID-19, cinco departamentos de Honduras se mantienen en alerta roja, manifestó Karla Pavón, jefa de Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, hay que detallar que los departamentos que por incrementos de casos del diminuto, pero mortal virus, están en alerta roja, son: Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán e Islas de la Bahía.

La tasa de incidencia es de 892 personas infectadas de COVID-19 por cada 100 mil habitantes, según lo expresado por Pavón. Además, la experta sostuvo que una sola persona puede infectar a otra diariamente; «y así se va realizando una cadena de contagios».

De igual forma, comentó que los departamentos antes mencionado mantienen una tasa de incidencia arriba de la que ellos manejan. En ese sentido, se mantendrán en rojo hasta lograr bajar los índices.

Pavón: Impacto de Semana Morazánica no será para bien

En referencia a la Semana Morazánica, Pavón, lanzó una advertencia, pues esta no será para bien si la población no toma las medidas de bioseguridad.

Al respecto, indicó que las grandes aglomeraciones de personas hace que el COVID-19 circule de una forma más amplia. «Me disculpan los de turismo, pero todo tiene consecuencias y si las personas que van a salir no se cuidan, el impacto que dejará esa semana no será para bien», advirtió.

Algunos departamentos se encontraban en alerta amarilla, sin embrago, pasaron a alerta verde, detalló la funcionaria. También, agregó que «todos los departamentos son preocupantes, pero unos más que otros por el índice de contagios que hay que atacar».

Por otra parte, afirmó que los casos de reinfección se están analizando y estudiando para detectar si es una reinfección o residuos que se activaron de COVID-19.

