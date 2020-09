Cinco cosas que solo las mujeres saben y que los hombres no entenderán

DE MUJERES. La sabiduría femenina es algo con lo que ya se nace y aumenta día con día. Es todo un tesoro que nos permite conectar con nosotras mismas y con los demás desde una perspectiva mucho más íntima, profunda y excepcional, por eso hoy te compartimos cinco cosas que solo las mujeres saben.

En la antigüedad, el matriarcado permitía que las mujeres usaran sus poderes intuitivos para liderar, curar y acompañar a toda una sociedad para un bien común. La palabra matriarcado viene del latín māter, «madre» y del griego archein, «gobernar».

Es por eso, muy importante que sigamos alimentando todas nuestras capacidades femeninas, las cuales, si las manejamos adecuadamente, nos brindarán las herramientas suficientes para tomar las riendas de nuestra vida de manera eficiente.

Cinco cosas que solo las mujeres saben

1. Las mujeres sabemos que la educación es poder. Aspiramos a que exista una igualdad de género que permita el desarrollo de una sociedad equitativa en todos los sentidos.

La educación es la clave. Es por ello que en diversas sociedades alrededor del mundo mujeres y hombres educan a sus hijos e hijas inculcándoles un gran valor: el de la igualdad.

2. Las mujeres sabemos que cuidar de nosotras mismas, no es ser egoísta. Porque si nosotras no estamos bien, no podremos dar lo mejor de nuestro ser a los demás. Digno de recordar: que no hay que darlo todo por los demás hasta el punto de olvidarse de uno mismo.

3. Las mujeres sabemos que no necesitamos de nadie para sentirnos ‘completas’. En la época de nuestras abuelas, era muy común escuchar frases como: «tienes que encontrar una pareja para ser feliz».

Está claro que la evolución humana es una realidad y con ello, nuestro pensamiento y capacidades analíticas tienen la suficiente información y madurez como para saber que nosotras ya venimos completas de fábrica.

4. Las mujeres sabemos que somos completamente capaces de cuidar de nosotras mismas. En la antigüedad, se tenía la idea de que una mujer estaba «desprotegida» si no había un hombre que la «cuidase». Hoy sabemos que esto no es precisamente así.

A medida que avanza la sociedad, la mujer ocupan lugares en ámbitos académicos, científicos que antes parecían imposibles de alcanzar, solo por el hecho de ser mujeres.

Sin embargo, el poder de la feminidad ha sido ya más que demostrado que es real, y casi mágico. Que quede claro que ambos géneros están capacitados a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

5. Las mujeres sabemos que lo que opinen los demás, no determina quiénes somos. «Ahora que eres mamá, solo debes dedicarte a cuidar de tus hijos», «tienes que tener una carrera universitaria para ser alguien en la vida», «tienes que arreglarte más para verte siempre guapa», «deberías bajar de peso«, «ya deberías buscarte una pareja». Vale, es opinión de terceros, no tuya.

Eres consciente que sus opiniones y comentarios no determinan ni demuestran lo que eres ni el 1%. Así que basta de sentirte culpable o querer complacer a otros.

Las mujeres sabemos que la verdadera felicidad se encuentra cuando tomamos nuestras propias decisiones sin juicios externos. Hacer todo aquello que queremos, que nos agrade, aunque a otros no les agrade o simplemente, no logren entenderlo.

