Cifras del coronavirus| Tensas relaciones entre EEUU y China, ¿difamación?

El mundo, a menos de 250 mil casos para alcanzar los 4 millones de contagios de coronavirus, y mientras en las grandes naciones todo parece regresar, poco a poco, a la «normalidad», la tensión y las relaciones entre Estados Unidos y China empeoran ante la pregunta, ¿dónde se originó la pandemia?

Los plazos son breves y la propagación agresiva; del 26 de abril al 6 de mayo, los casos de COVID-19 se dispararon, pasando de los 3 millones a 3.7 millones. Mientras que las cifras de muertes superan las 263 mil y los pacientes recuperados alcanzan 1 millón 242 mil.

¿Qué países lideran la lista por más contagios?

Estados Unidos con 1.228.214 casos España con 220.325 casos Italia con 214.457 casos Reino Unido con 202.359 casos Francia con 174.224 casos Alemania con 168.162 casos Rusia con 165.929 casos Turquía con 131.744 casos Brasil con 126.611 casos Irán con 101.650 casos

España, Italia, Francia y hasta el epicentro de la pandemia, Estados Unidos, se preparan para abrir sus economías. Sin embargo, entre más se retoman las actividades cotidianas, más peligran las relaciones con China, la «cuna» del COVID-19.

Desde que el virólogo ganador del premio Nobel de Medicina en 1983 y descubridor del VIH, Luc Montagnier, dijo que el virus fue creado en un laboratorio chino, las cosas no van por buen camino entre Washington y Beijing.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirman que el virus lo crearon en la ciudad de Wuhan.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó las acusaciones como una estrategia política de los republicanos para “difamar a China” antes de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

“Las estrategias republicanas recientemente expuestas muestran que se les alienta a atacar a China con el pretexto del virus. Instamos a Estados Unidos a que deje de difundir desinformación o engañar a la comunidad internacional. Debería lidiar con sus propios problemas y lidiar con la pandemia en casa”, solicitaron autoridades chinas.

“El señor Pompeo no puede presentar ninguna evidencia porque no tiene ninguna. Este asunto debe ser manejado por científicos y no políticos por sus necesidades políticas internas”, expresaron.

