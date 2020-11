Cifras del coronavirus| Síntomas frecuentes del COVID en jóvenes

REDACCIÓN. La epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 apenas se ha estudiado en poblaciones jóvenes y saludables. Por ello, los hallazgos obtenidos tras la investigación de un brote en un portaaviones americano aportan novedades sobre los síntomas más frecuentes en los contagiados más jóvenes, entre los que se encuentra la congestión nasal.

El estudio se ha publicado en The New England Journal of Medicina. El brote de Covid-19 en la barco Theodore Roosevelt «brindó una oportunidad inusual para evaluar un brote en una población predominantemente joven, sana y en edad de trabajar», señalan los investigadores.

Y es que el 69 por ciento de los miembros de la tripulación eran menores de 30 años (27 años de edad media) y ninguno tenía más de 65 años. Además, todos estaban al día con el calendario vacunal.

La tripulación, formada por 4.779 personas, se sometió a una evaluación, pruebas y seguimiento tras detectarse un brote en el portaaviones. «Obtuvimos datos clínicos y demográficos de todos los miembros de la tripulación, incluyendo resultados de pruebas PCR con transcripción inversa en tiempo real. Todos los miembros de la tripulación fueron seguidos durante un mínimo de 10 semanas, independientemente de los resultados de la prueba o la ausencia de síntomas», explican los autores del estudio.

Puede leer: Cifras del coronavirus| ¿Quiénes serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID?

Brote

Durante el curso del brote, 1.271 miembros de la tripulación (26,6 por ciento de la tripulación) dio positivo. Además, otros 60 miembros de la tripulación fueron sospechosos de haber desarrollado la enfermedad aunque no obtuvieron un positivo en la PCR.

Entre los tripulantes con infección confirmada por el laboratorio, el 76,9 por ciento (978 de 1.271) no presentaba síntomas en el momento en el que dio positivo y el 55 por ciento tuvo síntomas en cualquier momento durante la clínica curso.

Entre los miembros de la tripulación que tenían Covid-19 sintomático (confirmado o sospechado), el dolor de cabeza fue el síntoma más común reportado en cualquier momento durante la enfermedad 68 por ciento.

«El SARS-CoV-2 se propagó rápidamente entre la tripulación del U.S.S. Theodore Roosevelt. La transmisión se vio facilitada por las condiciones de proximidad y por las miembros de la tripulación infectados presintomáticos. Casi la mitad de los que dieron positivo (fue) porque el virus nunca tuvo síntomas», destacan los autores.

Fuente: REDACCIÓN MÉDICA

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn