Cifras del coronavirus| Países remotos o en dictadura sin un caso, ¿cuáles son?

Sí, más de 4 millones de casos de coronavirus contabiliza la Universidad Jonhs Hopkins pero de los 195 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hay 14 que todavía se declaran «invictos», sin un solo contagio.

De estas 14 naciones sin casos, once son islas remotas en el Océano Pacífico, dos están bajo régimen dictatorial y el restante es una curiosidad geográfica en Sudáfrica.

No hay seguridad de que no registren contagios, sin embargo, no los han reportado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la encargada de gestionar cifras, ayudas y estudios en la pandemia.

Mientras tanto, el resto del mundo, hoy, 10 de mayo de 2020, registra 4.101.060 de contagios, 282.694 muertes y 1.408.705 recuperados. Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia y Rusia lideran la lista con más casos de coronavirus.

Lea también: Cifras del coronavirus | 187 países del mundo superan los 4 millones de casos

A continuación le indicamos cuáles y dónde se ubican los «invictos»:

Islas Cook

Quince pequeñas islas a unos 1.700 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, territorio del que dependen económicamente. De hecho, aunque posee su propio sistema de gobierno, es un Estado libre asociado.

Kiribati

Una treintena de islas coralinas repartidas por tres millones de kilómetros cuadrados de agua en el Pacífico central, a 4.915 kilómetros al noroeste de Australia.

Lesoto

¿Existe un país que se llama Lesoto?, se preguntan muchos. Sí, y es una singularidad de las fronteras que dejó la descolonización británica en el sur de África. Lesoto es un enclave montañoso, del tamaño de Bélgica, incrustado dentro de la actual Sudáfrica, en el que viven algo más de dos millones de personas de etnia shoto.

Federación de Estados de Micronesia

Son las antiguas islas Carolinas españolas, descubiertas en 1526 por galeones que hacían la ruta México-Filipinas y vinculadas a la Corona española por más de tres siglos, aunque la presencia hispana allí fue más bien efímera y caótica. En 1898, fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas (150.000 euros). La capital, y único aeropuerto internacional, es Pohnpei.

Isla Marshall

Al igual que las Carolinas, formaron parte de la Micronesia española hasta que pasaron a estar bajo la administración de EE.UU.

Corea del Norte

Dadas las condiciones del país y su poca apertura con el resto del mundo, quizá nunca se conozca si existen casos en su territorio. Hace unos días, ante la ausencia de su líder, Kim Jong-un, había rumores de que se contagió de coronavirus. Luego apareció en público.

Nauru

El Estado más pequeño de Oceanía: una sola isla de 21 kilómetros cuadrados convertida en república independiente en 1968 tras independizarse de Australia. Su economía depende de unos grandes depósitos de fosfatos.

Palau

Oficialmente República de Palaos, es un archipiélago vecino de los Estados Federados de Micronesia formado por 340 islas coralinas y volcánicas mayormente deshabitadas y que juntas no suman ni 500 kilómetros cuadrados de superficie.

Samoa

Uno de los países de la Polinesia con cultura local más fuerte y viva. Lo forman dos islas volcánicas. Pese a lo pequeño que es, tiene una selección de rugby muy potente que rivaliza con los grandes de este deporte.

Islas Salomón

Casi mil islas repartidas en dos archipiélagos forman este país de la Melanesia, perdido también en la inmensidad del Pacífico, al este de Papúa Nueva Guinea. Tiene muchos atractivos para el turismo.

Tonga

El Reino de Tonga es otro de los países de la Polinesia, muy vinculado además con Nueva Zelanda, de la que dista 1.700 kilómetros. El 74 % de los tonganos reside fuera de las islas, y un 32 % de ellos lo hace en Nueva Zelanda, donde ocupan las posiciones más bajas del mercado laboral.

Turkmenistán

Las similitudes entre Turkmenistán y Corea del Norte es una sola de la cual se derivan el resto: un régimen dictatorial. Ante la poca apertura a compartir su situación interna, es posible que tengan casos y se nieguen a aceptarlo.

Tuvalu

Tan minúsculo que es el segundo país más pequeño del mundo, detrás de Ciudad del Vaticano. Consta de cinco islas coralinas y cuatro arrecifes de coral con un total de 26 kilómetros cuadrados.

Vanuatu

Fue declarado el país más feliz del mundo por el think tanks británico New Economics Foundation. En total, 82 islas establecidas por mil kilómetros cuadrados de agua en la Polinesia, con playas de ensueño donde no va nadie.