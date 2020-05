Cifras del coronavirus| 187 países del mundo superan los 4 millones de casos

Aunque las naciones más afectadas ponen en marcha su plan para salir de cuarentena, eso no quiere decir que la tendencia de la curva epidemiológica del coronavirus es hacia la baja; al contrario, el virus ya alcanzó 187 países y superó los 4 millones de casos.

Desde enero, los contagios han evolucionado con rapidez, evidenciando la agresividad y peligrosidad del COVID-19. A la fecha, la Universidad Jonhs Hopkins contabiliza más de 279 mil fallecidos y 1 millón 370 mil recuperados.

¿Cuáles son los países con más contagios?

Estados Unidos con 1.309.168 casos España con 223.578 casos Italia con 218.268 casos Reino Unido con 216.525 casos Rusia con 198.676 casos Francia con 176.782 casos Alemania con 171.324 casos Brasil con 156.061 casos Turquía con 137.115 casos Irán con 106.220 casos

En menos de 150 días desde que inició la pandemia de COVID-19, el mundo alcanzó los 2 millones de casos para el 15 de abril. Luego, para el 27 de abril, los casos habían ascendido a los 3 millones y al 9 de mayo, ya son 4 millones.

Cabe destacar que el coronavirus abarca 187 países. Los que no figuran con contagios, no significa que no tengan ningún caso, mas bien es que su Gobierno no los ha reportado. Este es el listado elaborado por la Organización Mundial de la Salud:

Islas Cook

Kiribati

Lesoto

Federación de Estados de Micronesia

Isla Marshall

Corea del Norte

Nauru

Palau

Samoa

Islas Salomón

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Vanuatu

De la misma forma, hay 11 países de la región de las Américas que no aparecen en los listados de casos declarados por la OMS. Sin embargo, en los medios de comunicación locales sí hay noticias de casos positivos de COVID-19.

Por «ausencia» de casos no se han incluido en esta lista y son:

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Dominica

Granada

Nicaragua

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Surinam

