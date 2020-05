Cierre de Tegucigalpa dependerá del aumento de casos de COVID-19: Palou

TEGUCIGALPA, HONDURAS. “Si se debe o no cerrar Tegucigalpa dependerá de qué tantos casos de COVID-19 se presentan en los próximos días y si el porcentaje de positividad de todas las pruebas que se hace aumenta», así lo considera la exministra de Salud, Elsa Palou.

Ante ello, Palou recalcó la necesidad que hay en Honduras de aumentar el número de pruebas, pues a su criterio, haciendo hasta dos mil pruebas diarias se podría saber hasta dónde ha penetrado el COVID-19 y hasta se conocería la ubicación de los casos.

Asimismo, la extitular de Salud dijo que mientras no se llegue a ese número de pruebas, será muy difícil hasta confirmar casos en los lugares que, aseguran, están libres del virus.

«Mientras no se haga la prueba en esos departamentos no podemos decir que no hay casos; en vista de hay casos que son positivos para la prueba y sin síntomas», agregó.

Se considera, según Palou, que del 30 al 50 % de contagios de una persona a otra ocurren por casos de COVID-19 asintomáticos.

Palou: Nos morimos de COVID-19 o nos morimos de hambre

Referente a la reapertura de manera paulatina de la economía hondureña, la exministra de Salud lo consideró necesario pero siempre con la implementacion de medidas de bioseguridad detalladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El problema es que nos morimos de COVID-19 o nos morimos de hambre”, apuntó Palou.

Lea también: Salud: «Error» de duplicidad en casos por Covid-19 se originó en IHSS

Cifras actualizadas en Honduras

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), informó la noche de ayer, martes 12 de mayo, que los casos de COVID-19 en el país ascienden a 2,080, con 74 nuevos pacientes contagiados a nivel nacional.

En ese sentido, el portavoz de SINAGER, Francis Contreras, comunicó que se realizaron 305 pruebas PCR. De los nuevos casos reportados a nivel nacional, 42 infectados son procedentes del de Cortés. Mientras que Francisco Morazán tiene 24 nuevos pacientes.

Además, el departamento de Choluteca reporta 1 caso nuevo de COVID-19, Valle presenta infectados, Santa Bárbara 2 nuevos y Comayagua 1 paciente más.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo