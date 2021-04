Cierran 27 triajes en Honduras: alcaldías exigen fondos para seguir operando

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Carlos Cano, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y alcalde de Campamento, Olancho, advirtió en las últimas horas que todos los triajes cerrarán por falta de fondos.

“Los 298 alcaldes estamos preocupados con una de las peores situaciones económicas que hemos atravesado como municipalidades. No tenemos transferencias normales y se debe mucho dinero, no solo al personal que labora en los triajes, sino también a los proveedores”, denunció el presidente de AMHON.

Asimismo, agregó que la mayoría de los proyectos municipales están paralizados y que a la fecha no se les ha pagado a los empleados de las alcaldías. “Se trata de una situación difícil, crítica y precaria, que necesita inmediata atención porque se agotan los esfuerzos para contener el COVID”, añadió.

Según el edil de Campamento, se tiene previsto reunirse con el ministro de la Secretaría de Finanzas, Marco Midence, y de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, para buscar una alternativa para la problemática que hay en la mayoría de municipalidades de Honduras.

De igual forma, lamentó que a la fecha se adeudan tres meses de salarios a las personas que laboran en los triajes

“No les podemos pagar, porque tampoco tenemos las transferencias ordinarias. Hemos parado todo proyecto de infraestructura en los municipios para atender la emergencia. Los casos siguen en incremento y sería lamentable tener que cerrar los triajes”, apuntó.

Concluyó diciendo que “si no se hacen las transferencias hoy, vamos a tener que cerrar, porque no tenemos otra opción. No es posible que los médicos sigan arriesgando su vida y no reciban ni siquiera su salario, esto tiene que solucionarse con el pago de las transferencias”.

Lea también: Triajes de TGU reportan falta de pruebas y hospitales están colapsados

Triajes cerrados

En virtud de lo anterior, el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Omar Rivera, brindó detalles del cierre de triajes.

Rivera explicó que se trata del 30 % de triajes a nivel nacional y además confirmó que los mismos cerrarán por falta de desembolso. El dinero para los triajes no ha llegado a las municipalidades a través del proyecto «Fuerza Honduras».

“Es un asunto de dinero, las transferencias extraordinarias de la operación ‘Fuerza Honduras’. Únicamente ajustará para pagar salarios de médicos y enfermeras, para el primer trimestre de 2021, y esta pandemia continuará vigente durante todo este año y muy probablemente el próximo. Las secretarías de Gobernación y Finanzas deberían llegar a un acuerdo con los directivos de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y superar esta dramática situación”, precisó.

Lista de triajes cerrados, según FONAC:

Arizona, Atlántida La Masica, Atlántida El Porvenir, Atlántida Tela, Atlántida (Brigadas de Mezapa) Olanchito, Yoro Yorito, Yoro La Encarnación, Ocotepeque El Porvenir, Francisco Morazán Marale, Francisco Morazán San Ignacio, Morazán La Venta, Francisco Morazán Nueva Armenia, Francisco Morazán Reitoca, Francisco Morazán Curarén, Francisco Morazán Ojojona, Francisco Morazán Santa Ana, Francisco Morazán Manto, Olancho Patuca, Olancho Mangulile, Olancho La Unión, Olancho Jano, Olancho Yocon, Olancho Danlí, El Paraíso San Marcos de Caiquín, Lempira Pespire, Choluteca Puerto Lempira, Gracias a Dios Nacaome, Valle (atención parcial, desde 16 marzo 2021 – martes y jueves, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.) San Miguelito, Intibucá

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0