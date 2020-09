Christian Nodal en plan de boda con Belinda, ¡no se arrepiente de los tatuajes!

Sobre una posible colaboración musical, Christian Nodal mencionó que por el momento no tienen planes de llevarla a cabo. Sin embargo, no descartan la posibilidad de trabajar juntos más adelante e incluso, podrían planear un disco completo.

Nodal mencionó :»No creo que pronto, pero en un futuro sí… hasta podemos hacer discos y todo el rollo».

Lea también – México: Fiscalía revela la causa de muerte del actor y cantante Xavier Ortiz

Revelación sobre los tatuajes

La periodista Adela Micha no perdió oportunidad de cuestionarlo sobre los tatuajes que se hicieron para inmortalizar su amor. Por lo que le preguntó directamente a Christian si no lamentaría un día haberse tatuado los ojos de Belinda.

A lo que respondió: «Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. A mí no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo».

Asimismo aclaró: «Siento bonito verme en el espejo y ver sus ojitos, nunca me voy a arrepentir de eso. Igual, cuando ella se tatuó significó mucho para mí porque no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho sentí bonito… lo hicimos porque los dos queremos».

relación con Belinda, Christian también conversó sobre el estreno de la edición deluxe de su disco «Ayayay», en el que incluyó seis temas nuevos. Además de hablar de sucon Belinda, Christian también conversó sobre el estreno de la edición deluxe de su disco «Ayayay», en el que incluyó seis temas nuevos.

Nodal comentó que «tenía planeado sacarlo este 11 de septiembre, como un disco completo de 14 temas, pero por la pandemia, que nos trae ya mal, mi manera de aportarle al mundo amor y que se distraiga es con música. Así que adelanté las primeras siete canciones y ahora saldrá el ‘Ayayay Deluxe’ donde ya sale todo el disco con 13 canciones».