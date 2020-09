Choluteca: mujer llega con sus 4 hijos a impedir el matrimonio de su expareja

EL TRIUNFO, CHOLUTECA. Una verdadera escena de «telenovela» se vivió en la Alcaldía Municipal del Triunfo, Choluteca; cuando una mujer, por petición de su hija mayor llegó hasta la secretaría del establecimiento a impedir el matrimonio de su expareja.

Se trata de María Méndez. Ella arribó hasta el palacio municipal a impedir la unión civil de su expareja Juan Alberto Armas. El hombre deseaba casarse con Yenis Maricela Vásquez. La mujer fue acompañada por sus cuatro hijos, madre y abuela

Escena

La madre de familia manifestó que ella no quería hacer ese «acto» de impedir el matrimonio. Además, dijo que fue por petición de su hija mayor que llegó a interrumpir la celebración del matrimonio. Ya que los menores exigen que Juan Alberto Armas se haga responsable económicamente de ellos cuatro.

Méndez actualmente tiene otra pareja sentimental, con la que ha procreado dos hijos más. Por eso dijo: «yo no lo peleo a él, lo hago porque mis hijos lo exigen». Además, agregó que Armas les sustuvo que no les podía ayudar, porque no tenía trabajo. Por eso, llegaron hasta la alcaldía a impedir la unión.

Asimismo, María comentó que cuando ellos fueron pareja, Juan Alberto era un hombre que trabajaba a diario y cumplía con todas sus obligaciones de padre. Ella tenía 15 años de edad cuando decidieron juntarse.

Además, alegó que el cambio de Juan Alberto empezó cuando ella salió embarazada de uno de los hijos menores. En ese entonces viajaba mucho a «Guasaule», siempre en Choluteca de donde es originaria su actual pareja, Yenis Maricela.

Separación

Cuando María Méndez y Juan Alberto Armas, decidieron poner fin a su relación sentimental y a su familia, él le cedió todos los bienes materiales a ella. Al igual que la custodia de los cuatro menores.

Yenis Maricela, es la actual pareja de Juan Alberto y ésta es familiar de María, por lo que ella alegó que le podría perdonar «cualquier cosa menos que la traicionara con una familiar» y le quitará el sustento a sus hijos.

Armas al comenzar su nueva relación sentimental, les quitó todo el apoyo a sus cuatro hijos diciendo «que no tenía trabajo». Por esa razón, la hija mayor le exigió a su madre que los acompañara a exigirle a su padre que se hiciera responsable de ellos.

Tristeza de los menores

Dos de los cuatro menores cumplieron años el 23 y 24 de agosto. Le pidieron a su padre que les diera dinero por ser una ocasión especial. Pero su papá les dio un «no» como respuesta.

Por eso le exigen que cumpla con su deber como padre, antes de unirse en matrimonio con otra persona. Manifestó la madre con lágrimas en sus ojos.