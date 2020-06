«Choco» Lozano y Cádiz consuman derrota y «comprometen» liderato

ESPAÑA.- El Cádiz CF no anda nada bien. Pero no ahora, sino desde el retorno de la Liga. El equipo se las fue apañando para arañar puntos partido tras partido, pero las sensaciones no eran buenas hasta el fortísimo golpe de realidad que se dio en el duelo contra el Tenerife.

Una derrota 2-0 sin paliativos que saca a relucir la realidad, que no es nada halagüeña pese a la ventaja que ostenta en zona de ascenso directo, que corre peligro de disminuir este fin de semana. El liderato queda pendiente del resultado del Zaragoza.

El momento que determinó el partido

La temprana pero justa expulsión de José Mari marcó el devenir del partido. El Cádiz se descompuso desde entonces y quedó a merced de un Tenerife que no dudó en pasar por encima e incluso pudo llevarse un triunfo más abultado.

La derrota de los amarillos fue más que merecida, pero además de perder, la impresión que dejaron sobre al tapete fue muy preocupante. No hubo reacción. No hubo nada y el rival fue muy superior con un jugador más.

Primera caída de los cadistas

La primera derrota post-coronavirus sitúa al Cádiz en la cruda realidad. O espabila o el ascenso corre serio peligro.

Caminar puntito a puntito, siempre a remolque, ya era un riesgo, pero la derrota era cuestión de tiempo. No se puede vivir siempre al borde del abismo, a base de arreones, con la sensación de llegar a lo justo.

