‘Choco’ Lozano orgulloso de representar a Honduras: «Es la tierra que me vio nacer»

ESPAÑA.- Anthony ‘Choco’ Lozano, conversó con el medio de comunicación AS sobre lo que tuvo que pasar para superar la Covid-19, además se refirió al complicado momento que atraviesa el Cádiz y el orgullo que representa para él jugar por Honduras.

‘Choco’ Lozano relató lo difícil que fue ser diagnosticado positivo por Covid-19.

«Fue complicado porque siempre voy con la ilusión de poder ayudar a la Selección y lastimosamente me contagié de coronavirus. Justo antes del partido que íbamos a jugar contra Guatemala di positivo y ya no pude jugar. Me tocó quedarme ahí unos diez o quince días encerrado».

«Al final podía pasar, cuando te toca, al principio es difícil de asimilar, pero tienes que ser responsable y quedarte en tu habitación, que es lo que me tocó a mí. En cuanto a síntomas tuve dos o tres días con dolor de cabeza y malestar en el cuerpo, lo normal, pero todo muy leve», recordó.

Sobre si tuvo problemas para poder recuperar el ritmo tras superar la enfermedad, explicó. «El primer mes después de dar negativo me costó muchísimo recuperar la forma física. La gente va a otro ritmo y tú en cuestión de dos semanas pierdes el ritmo. Es difícil volver a entrar en esa dinámica. Los primeros quince/treinta días son complicados».

‘Choco’ orgulloso de vestir la camisa de la ‘H’

Durante la entrevista, el ‘Choco’ se mostró orgulloso de poder jugar la Honduras. «Siempre es un orgullo representar a tu país. Es la tierra que te vio nacer y desde pequeño sueñas con estar en la Selección. Cada vez que recibo el llamado voy con toda la humildad y responsabilidad que se merece».

El delantero destacó el golpe de confianza que le genera que Fabián Coito se refiera a él como una de las piezas más importantes de la Selección.

«Sobre todo viniendo de un entrenador como él, que lleva mucho tiempo en esto. Siempre se agradecen esas palabras, pero también después hay que responder en el campo y es una responsabilidad, pero se agradece».

Lozano también habló de las críticas que recibe de los hondureños porque en ocasiones opta por hablar con jergas ‘muy españolas’.

«Es algo que se me pega, es normal. Son unos ocho años ya aquí y hay palabras que se me pegan inconscientemente. Algunos se enfadan y me dicen que ya soy español, que no hablo como hondureño, pero lo hago inconscientemente, yo trato de mantenerlo siempre».

Momento complicado con el Cádiz

El inicio de la segunda vuelta no ha sido el esperado por el conjunto cadista, de hecho suman siete partidos seguidos sin ganar, algo que no sucedió en la primera vuelta. Es por eso que ‘Choco’, explicó la razón del bajo rendimiento que ha mostrado el equipo.

«Vienes de hacer una primera vuelta muy buena y también los rivales te conocen. Al principio sorprendimos a muchos rivales porque esperaban a un equipo que fuese más a presionar arriba y no a un equipo metido atrás, que defiende bien y que aprovecha los espacios. Por ahí pudimos sorprender en la primera vuelta, pero en la segunda ya es más complicado, te conocen. Cada vez se complica más, pero seguimos creyendo en lo que hacemos y tratamos de perfeccionar y mejorar».

