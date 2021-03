‘Choco’ Lozano habla sobre su fichaje por el West Ham, ¿estuvo cerca de irse?

ESPAÑA.- El futbolista hondureño, Anthony ‘Choco’ Lozano, charló con diario AS de España y habló por primera vez de los rumores que lo ligaban al West Ham de la Premier League en enero.

El equipo de Londres dejó ir a su delantero Sebastien Haller y según varias fuentes, el nombre del jugador del Cádiz estaba en la lista de candidatos para tomar el puesto del marfileño.

Los reportes indicaban que West Ham estaba dispuesto a pagar 13,5 millones de euros por el exfutbolista del Olimpia y el Barcelona ‘B’. Sin embargo, Lozano le dijo a AS que no sabe si el interés de los ‘Hammers’ fue real.

«No lo sé, la verdad es que no sé si fue real (afirmó entre risas). A mí no me dijeron nada. Sacan rumores siempre. Yo estoy muy contento aquí, quiero terminar la temporada aquí, que nos salvemos y ya después a ver si puedo seguir muchos años aquí«, expresó el goleador catracho.

Por los momentos, ‘Choco’ reconoció que se siente feliz en Cádiz y en el Ramón de Carranza.

«La verdad es que la gente de Cádiz es parecida a la de Honduras en el carácter. Son personas muy alegres que están siempre con el cachondeo, como le dicen aquí. Me adapté muy rápido, al igual que a Tenerife, también en cuanto a clima. Estoy muy feliz de volver a jugar en La Liga», manifestó.

Álvaro Cervera

Anthony Lozano también reveló cómo es su relación con el entrenador del Cádiz y si siguen confiando en él tras los últimos resultados negativos.

«Bien, una relación normal. El míster no es de hablar mucho, pero desde que llegué he jugado mucho con él. Él da el mensaje para el partido y nosotros se lo entendemos rápido. Además, me ha ayudado mucho a mejorar defensivamente, que era mi asignatura pendiente», señaló ‘Choco’.

«Siempre hemos creído en el mensaje que él nos da. La Primera División es muy complicada, los equipos ya te conocen y tienen tanta calidad que te cuesta. Sabíamos que llegarían momentos complicados y de dudas, pero seguimos creyendo», concluyó el hondureño.

