Chirinos y su simpatía por los dos equipos grandes de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA.- El habilidoso delantero y también seleccionado de Honduras, Michaell Chirinos está en el «Ojo del huracán», pues dio a entender en una entrevista que le gustaría defender otros colores que no sean del Olimpia.

El jugador blanco destacó en primera instancia que le gustaría jugar con el equipo que dirige Ramiro Martínez, el Real España, pues en una institución a su gusto:

«Real España es el otro equipo en el que me gustaría jugar. Me gusta su afición, su estadio, su actual plantilla, hay cosas que no me gustan, pero si me gustaría vestir los colores de Real España. Esto es el fútbol, hoy estoy en Olimpia, en este momento estoy dando lo mejor para seguir, pero uno no sabe las vueltas de la vida».

Ir a Motagua; a Marathón si Vargas llama

Para Chirinos, la rivalidad entre merengues y azules no importa, pues tampoco decartó la idea de jugar con los colores del Motagua.

De igual manera, dejo en claro que si Héctor Vargas le llama para ir a Marathón, con gusto negociaría y vestiría la «casaca» esmeralda.

«En Motagua claro que jugaría, pero si me pones elegir iría a Real España; Si me habla Héctor Vargas me voy al Marathón, lo digo en serio. Pero tiene que pagar la cláusula. Es un personaje el profe, me hizo debutar, creo que también se llevaría a Germán Mejía».

