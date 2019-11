Chiquis Rivera y Frida Sofía se lanza dardos tras pelea en premios

REDACCIÓN WEB. Frida Sofía y Chiquis Rivera tuvieron una riña luego de la ceremonia de los Premios de la Radio y posteriormente, los ataques siguieron a través de las redes sociales.

Cabe recordar que el evento se llevo a cabo en Texas, EEUU y ambas artistas se encontraron en un bar, donde comenzó una disputa. Esto, debido a que Frida desconocía la trayectoria de varias celebridades que asistieron a los premios e incluso fue grosera con algunos de ellos.

Por lo anterior, Chiquis se molestó de sobremanera al ver que la hija de Alejandra Guzmán no sabía quién era Lupe Esparza, líder del Grupo Bronco.

Mientras tanto, Frida reconoció que no tenía conocimiento de quién era él. Sin embargo, consideró que nunca fue grosera como para generar una reacción tan fuerte de parte de la hija de Jenny Rivera.

De tal modo que, Chiquis le habría dicho «perrita» a Frida, por lo cual, esta salió al contraataque. Al parecer, ella atacó diciendo que por lo menos no tuvo que perder a su mamá para ser famosa.

No obstante, Frida siguió atacándola en redes sociales haciendo referencia al escándalo de Chiquis con Esteban Loaiza. Al respecto, manifestó que ella no se acostó con su padrastro.

Lupe Esparza cuenta detalles de la pelea

Durante una conferencia de prensa, el líder del Grupo Bronco contó que sí se encontró a la joven intérprete durante los Premios de la Radio en Texas. Él detalló que, aunque al principio la plática fue amistosa, las cosas se tornaron algo violentas luego de que él admitiera que no la había reconocido en un principio.

En un principio Esparza no se animaba a contar su polémico encuentro con Frida Sofía, pero confirmó que esta sí le habló con voz alta, golpeada y con algunas incoherencias. No obstante, aclaró que no hay problema con ella ni espera disculpas.

“Luego me dijeron que era Frida Sofía, voy me levanto y le digo ‘Frida, discúlpame, no te reconocí ahorita que hablamos‘ y desde ahí se soltó diciéndome un buen de cosas incoherentes que yo no entendía y me reclamó diciendo: ‘¿Así tratas a todos los que se acercan contigo?’ y me fui. Yo no iba a discutir con una niña“, finalizó.