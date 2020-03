Chico: Sector construcción pierde L 400 millones cada semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) informó que por semana el rubro de la construcción pierde L400 millones.

En ese sentido el presidente de la Chico, Gustavo Boquín, manifestó que el rubro de la construcción es el generador del 3% del Producto Interno Bruto.

Respecto al tema, señaló que la industria está dejando de producir al rededor de 400 millones de lempiras semanales. «Esta es la pedida que está teniendo el sector de la construcción en este momento», dijo.

De esa forma, indicó: «Todas las obras están paralizadas y por ende nuestra gente está sin recibir su salario, porque en nuestros negocios tenemos dos tipos de empleados, el empleado fijo y el temporal».

Además, explicó: «El empleado temporal gana por obra, si no hay obra no produce y la quincena siguiente no tiene planilla».

Ante todo, Gustavo Boquín manifestó que es importante salvar vidas y que el único esfuerzo que hay que hacer es quedarse en casa por una semana más.

Al menos 200 mil empleados no están recibiendo pago en rubro de la construcción

En cuanto a la cantidad de empleados perjudicados por la paralización de operaciones del rubro de la construcción, informó que al menos tienen 250 mil trabajadores. Además, estimó que unos 200 mil empleados se encuentran bajo el régimen de trabajo por obra y sin recibir salario.

«Los 400 millones de lempiras de los que hablaba solo son del sistema de construcción, pero nosotros tenemos influencia sobre al menos el 20% del PIB. Se estima que cada vez qui usted invierte un lempira en construcción, ese lempira rebota entre cinco y siete veces en la economía», explicó.

Finalmente añadió: «Una vez terminada la cuarentena tenemos que reactivar la economía lo más rápido posible, cómo lo vamos a lograr, pues le hemos pedido al Gobierno que quite la tramitología excesiva y que nos permita trabajar».