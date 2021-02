Chica Cronómetro de la semana: Mar Samadi Cobos

SAN PEDRO SULA.- Hola a todos, gracias por seguir cada domingo la sección más esperada de los domingos: La Chica Cronómetro de Diario Tiempo.

En esta nueva edición de la Chica Cronómetro tenemos a una hermosa presentadora y locutora de San Pedro Sula: Mar Samadi Cobos.

Mar es originaria de la ciudad industrial; tiene 24 años y actualmente está soltera; según nos contó la bella sampedrana, dentro de sus hobbies favoritos está el de viajar ya que es una fiel amante de las aventuras en paisajes.

Samadi es fiel seguidora de dos equipos, de Honduras le gusta el Marathón de San Pedro Sula y de Europa es fanática del Real Madrid.

Y así como lo miran con un cuerpo definido, Mar Samadi en buena con el diente:

«Mi comida favorita, me gusta de todo, soy bien comelona, si me ponen tres platos me los como haha. Mi favorito es la Pizza».

Una profesional

La joven es graduada de Licenciada en Comunicaciones y Publicidad, se ha desempeñado como presentadora de televisión y hoy en día es parte de Ambiental FM.

Su cuenta oficial de Instagram es: @marsamadi; desde sus redes deleita a todos sus seguidores con sus hermosas fotos.

A ella le gustan los chicos que sean igual de aventureros que ellas, que sean respetuosos y que también sea «comelón»:

«Tiene que ser una persona que ame las aventuras, que sea loco como yo, que disfrute conmigo los paisajes y que sea una buena compañía con respeto mutuo, tenga lealtad y le guste comer.»

Es por eso que te mostramos una galería con sus mejores fotos:

