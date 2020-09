SAN PEDRO SULA.- Hola a todos, gracias por seguir cada domingo la sección más esperada de los domingos: La Chica Cronómetro de Diario Tiempo.

En esta nueva edición de la Chica Cronómetro tenemos a una hermosa cholomeña, licenciada en Relaciones Industriales y gran seguidora del Olimpia: Bridgith Paz.

Bridgith actualmente tiene 23 años; y dentro de las lindas curiosidades de ella es que se dedica al modelaje desde pequeña, pues según nos contó, lo hacia en tiendas de ropa.

Para esta Chica Cronómetro de la semana; cambiaremos la dinamica, así que entrevistamos a la preciosa chica que levanta suspiros en la «ciudad de las maquilas».

Entrevista a Bridgith Paz

¿Estudia?

«Me gradué hace como 2 años, de Licenciada en Relaciones Industriales. Y si pienso el otro año comenzar mi maestría en comunicaciones».

¿Desde que edad te adentraste al mundo del modelaje?

«Desde niña, ya que siempre me gustaba andar en concursos de belleza, en sesiones fotográficas. Incluso modelé varios años para negocios de ropa de pequeña. Lo dejé un tiempo cuando empecé el colegio y la universidad».

¿Te gustan los medios de comunicación?

«Si me encantan, quiero prepararme más profesionalmente en el ámbito».

¿Cual es tu música favorita?

«Amo la música de banda, el rock en español y algo de pop cuando quiero ambientarme hahaha».

¿Te gusta cocinar?

«La verdad no es algo que me encante hacer pero si puedo. Lo que si me gusta es comer y mis comidas favoritas me quedan deliciosas».

¿Te gusta bailar?

«Mira que casi no soy mucha de andar en fiestas; pero si me gusta lanzarme mis «bailaditas» de vez en cuando».

¿Dónde te ves en 5 años?

«Mira que me fascina visualizarme todos los días en el futuro, viendo mi negocio de cosméticos expandido a nivel nacional; también en un canal de televisión haciendo lo que me gusta, presentar.

¿Tu lugar favorito de Honduras?

«Mi país tiene hermosos lugares y lo que más me encantan son sus playas, donde sea que vallas: Roa, Ceiba, Tela, Omoa. Cualquier lugar de estos me siento feliz hahaha».

¿Que es lo que más te gusta hacer? Modelo o Presentadora

«Ambos, creo que disfruto hacer ambos; El modelaje es algo con lo que casi toda niña sueña de pequeña e igual presentadora, verte en la tv, cámaras luces, oufits hahaha. Pero sin duda como presentadora creces aún más, en todos los aspectos. Se adquiere un conocimiento increíble porque todos los días estas aprendiendo algo».

¿Cual es tu dieta para mantener esa figura?

«Fíjese que casi no manejo dieta, hahaha pero si trato de tomar muchísima agua, cero refrescos, al menos una fruta al día y ejercicio para mantenernos tonificados».

Si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿Que cambiarías?

«Por el momento nada, Creo fielmente en los procesos y propósitos de Dios, en que cada paso sea bueno o malo, nos servirán de escalón y aprendizaje más adelante en la vida».

Le va al Olimpia, ¿quién será su jugador favorito de los albos?

¿Cual es tu equipo favorito?

«Soy Olimpia, amo mi club de leones, desde pequeña los sigo. Y también me gusta el Real Madrid».

¿Cual es tu jugador favorito de fútbol?

«Siempre apoye a Noel Valladares, fue, es y será mi jugador favorito, me puse muy triste cuando se retiró; ya que varias veces fui al estadio por ver como defendía la portería de mi Olimpia, sus tapadas, sus jugadas».

¿A quien admiras?

«Sin duda a mi madre, es una mujer increíble en todos los aspectos. Es el ser que más amo en esta vida».

¿Qué tiene que hacer un hombre para conquistar el corazón de Bridgith Paz?

¿Como es tu hombre ideal?

«Que pregunta más difícil hahaha, son bromas. La verdad soy muy sencilla en ese aspecto y no pido mucho físicamente hablando; solamente que sea jovial, atento y con metas en su vida».

¿Que tiene que tener un hombre para conquistar tu corazón?

«Como les mencionaba, súper atento, buena onda, respetuoso, que siempre tenga ese entusiasmo por la vida, por salir adelante. Que sea alto y gordito, un gordito sexy hahah».

¿Crees en el matrimonio?

«Claro que sí, es algo que también está en mis planes a futuro».

Sigue a Bridgith Paz en Instagram, donde tiene más de 120 mil seguidores: @_bridgith