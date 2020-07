La cultura de la personalización en Estados Unidos no deja de tener mucho interés con firmas que se han logrado cimentar gracias a sus creaciones. Por ello SVE continúa su buena racha y acaban de presentar a la SVE Chevrolet Yenko SC Silverado, una pick-up con una serie de mejoras, incluido un supercargador, que podrá entregar 800 hp y que estará limitada a sólo 50 unidades.

Esta pick up toma lo mismo que SVE hizo en 2018 con la Silverado Yenko, aunque con algunas diferencias, que buscan facilitar vivir co una pick up de este tipo. Para empezar ahora dan opción a poder pedirla con cabina simple o doble y tracción trasera o en las cuatro ruegas, a antes sólo se podía ordenar con cabina simple, batea corta y tracción trasera.

Las mejoras

La magia de este modelo viene gracias a que usa un motor V8 LT1 de 6.2 litros que recibe un supercargador y otra serie de elementos que le permiten subir el poder a 800 hp y 720 lb-pie de par. En vez de llevar una caja automática de 10 cambios, SVE le ha colocado una de seis cambios especial que puede resistir todo el poder extra que el motor genera.

Otras mejoras incluyen una suspensión frontal 2″ más baja mientras que en la parte trasera es 5″ más baja, frenos Brembo con pinzas de seis pistones, discos de frenos más grandes, barras estabilizadoras más firmes y algunas otras mejoras para conseguir un manejo más preciso y ágil, dentro de los límites para un pick-up.

Por fuera lleva un juego de rines personalizados, la opción de contar con varios tonos de carrocerías especiales de SVE, los vinilos de Yenko y un cofre personalizado, entre otros.

SVE sólo reveló que prepararán 50 unidades de la SVE Chevrolet Yenko SC Silverado 2021, no dieron a conocer su precio, pero tomando en cuenta lo que se vio con el modelo de 2018 se espera que su valor ronde entre los 85,000 y 95,000 dólares. Es decir entre 1,900,000 pesos mexicanos y 2,140,000 aproximadamente.

