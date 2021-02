‘Checo’ Pérez tras primeros ensayos en Silverstone: «Todo en el auto es diferente»

INGLATERRA.- Sergio ‘Checo’ Pérez vivió sus primeros dos días al volante de su RB15 en el circuito de Silverstone y tras solo unos ensayos pudo confirmar que «hay mucho potencial» en Red Bull.

‘Checo’ aseguró que vive «un sueño hecho realidad» y reveló sus primeras sensaciones sobre el nuevo auto.

«Ha sido increíble. Ver mi nombre en el coche es algo muy especial. Definitivamente es un sueño hecho realidad», expresó el piloto mexicano.

«Todo en el auto es diferente. Al final sigue siendo un auto de F1, pero la posición de los asientos es diferente, el volante, los frenos, los botones, los procedimientos, el motor y la entrega de potencia, el par, muchas cosas son diferentes. Pero puedo ver que hay mucho potencial con este equipo«, explicó.

Pérez pasó los días previos sentado en el simulador, en donde comenzó a adecuarse especialmente a los controles, aunque no fue lo único que le inquietó.

«Hicimos mucha preparación, muchos días en el simulador, trabajando en los controles, poniéndonos al tanto de todo. Como dije, estoy contento con cómo fueron estos días porque pude acostumbrarme a todos los procedimientos, aprender de ellos y mejorar», señaló Sergio.

Keeping up with Checo 😍 Wrapping up his first drive with the Team 👊 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/e55eh3Si7e

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021