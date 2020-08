«Checo» Pérez habilitado para el GP de España

MÉXICO.- Dos semanas después de la noticia de que ‘Checo‘ Pérez se había contagiado de coronavirus, Racing Point, la escudería para la que corre el mexicano, dio a conocer que dio negativo en la última prueba, por lo que es apto para el Gran Premio de España.

Con un mensaje en redes sociales, Racing Point dio a conocer que ‘Checo‘ Pérez dio negativo y que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aprobó su regreso. Sergio se perdió las dos carreras del circuito de Silverstone.

CONFIRMED: We’re pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

