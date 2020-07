Charlize Theron no repetirá en «Mad max: Furia en la carretera»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Charlize Theron tiene 44 años, y su carrera está llena de triunfos, reconocidos incluso con un premio Oscar a la mejor actriz. Uno de sus últimos éxitos, Mad Max: Furia en la Carretera (2015) tendrá una precuela, pero ella no repetirá su papel como la heroica Imperator Furiosa.

Lo anterior, debido a que los responsables del proyecto han decidido que una actriz más joven deberá interpretar su papel.

George Miller, el director, pretende contar las aventuras de Furiosa en su juventud. Por tanto, ha determinado que ofrecerá el papel a otra actriz de unos 20 años.

Respuesta por parte de Charlize Theron

Charlie Theron no se ha quedado callada, y ha desvelado cómo se siente en una entrevista con The Hollywood Reporter. En la misma revela que descubrir que una actriz más joven interpretará a Furiosa, ha sido algo «un poco desgarrador».

Es algo difícil de digerir, admitió la actriz. «Respeto profundamente a George (Miller), más aún después de hacer Furia en la Carretera con él. Es un maestro y le deseo lo mejor. Sin embargo, es un poco desgarrador».

Charlize Theron adhirió: «Amo al personaje de verdad, y estoy agradecida de haber podido formar parte de su creación. (Furiosa) siempre será alguien en quien piense. Obviamente, me gustaría ver esa historia continuar, y si (George) siente que tiene que seguir este camino, confío en él. Nos quedamos siempre con los pequeños detalles y olvidamos las cosas en las que nos deberíamos centrar».

La elegante respuesta de la actriz refleja una realidad: en Hollywood, las mujeres no suelen repetir dos veces en películas del género de acción, sobre todo si se trata de proyectos con varios años entre unos y otros.

«Muchas mujeres no tienen una segunda oportunidad, y desafortunadamente sentimos que la oportunidad se nos irá de las manos en un suspiro si no triunfamos, pero es la verdad. El género de acción no es demasiado amistoso con las mujeres», argumentó la actriz.

