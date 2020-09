Chabelo acusado de acoso sexual: «Un rapidín y estás al aire»

MÉXICO. Una exconductora y colega de Xavier López «Chabelo», acusó públicamente que este la había ofendido y acosado sexualmente.

Las declaraciones de la exconductora Alexandra Beffer, en una entrevista para la revista TV Notas.

De acuerdo con esta publicación el extitular de En Familia se habría propasado con ella en dos encuentros tras los cuales decidió guardar silencio, hasta ahora.

Beffer mencionó que tenía ocho años cuando acudió a un centro de convivencia infantil en Chapultepec, donde conoció a «Chabelo«. Ella era una admiradora de él debido a su programa y a las películas en las que había aparecido.

Pese a que acudió con intención de saludarlo, Beffer aseguró que López se portó grosero con ella.

“No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo ‘Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí» expresó la exconductora. Quien además detalló que no lo volvió a ver, si no hasta años después.

Te puede interesar – Natalia Barulich la sexy novia de Neymar

«Un rapidín y estás al aire»

En 1995, según indicó la mujer, acudió a un casting para participar en La Cuchufleta junto con su esposo y su hijo de tres años. Ambos la esperaron en la sala de estudio.

Durante la audición, Beffer mostró sus fotografías a «Chabelo«. Según relata la exconductora, este la tomó de la mano y le hizo, lo que calificó como una «propuesta grotesca«.

Beffer le mencionaba a Chabelo que el regresar a la televisión era muy importante para ella. Ya que, contaba con la preparación necesaria y que además sería un privilegio trabajar con él.

Sin embargo, lejos de esperar una respuesta satisfactoria, según relata, este le respondió: «De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire”.

Tras lo cual, ella menciona que salió llorando del estudio. Según lo declarado, ella no tiene intención de difamar al conductor, sino la de contar lo que vivió y al forma en la que la marcaron estos sucesos.

“Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara” expone la exconductora.

Fuente: El heraldo de México

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn