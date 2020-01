CGT: «Problemas de la ENEE no se resolverán con despidos»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), mostró su preocupación ante el nuevo decreto ejecutivo emitido por el Presidente en Consejo de Ministros (PCM) que establecerá una intervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Durón opinó acerca de la crisis que atraviesa la estatal eléctrica y las repercusiones que podría tener una junta interventora en esa problemática.

«Lo que nos preocupa es el contenido del nuevo PCM. No sé si realmente va al fondo del problema de la ENEE» dijo inicialmente, dirigiéndose de manera general a la intervención.

Y prosiguió a explicar uno de sus temores, tomando como ejemplo lo que ha acontecido y podría ocurrir en otras instituciones.

«Los resultados al final no resuelven nada, esto pasa por el peligro de un despido masivo. Ahí está (el ejemplo) de Hondutel y el caso del SANAA, que inclusive allí están restringiendo el cálculo de sus prestaciones laborales; se van por los más débiles, por las tarifas y estabilidad laboral de los trabajadores, y me parece que eso no es el fondo del problema» detalló.

Lea también: Para rescatar a la ENEE, Gobierno anuncia Comisión Interventora

La ENEE, «Un problema estructural»

Además, describió de qué manera, según su criterio, son los problemas del servicio de fluido eléctrico.

«El problema de la ENEE es estructural y administrativo; más específicamente el problema son los contratos. La ENEE es una dificultad gravísima para el estado y para el presupuesto. No se resolverá con despidos masivos», remarcó.

Asimismo, se refirió a lo que ellos harán como una entidad que vela por los derechos de los trabajadores: «Lo que nos queda a nosotros es atrincherarnos para plantarnos fuertemente en defensa de la estabilidad laboral y la contratación colectiva”, declaró con firmeza, Durón.

En el mismo sentido, mencionó que ellos (CGT) revisarían, y considerarían como una opción más idónea, una reorganización administrativa y no una reestructuración.

Por último, el dirigente argumentó que el nuevo PCM podría funcionar, si toma en cuenta todos los sectores.

«Podría haber un resultado positivo pero que sea inclusiva la decisión y que no pase por los trabajadores y el pueblo hondureño que al final pagan las consecuencias» sostuvo.

«Ojalá que todos participemos y salvemos una empresa que es patrimonio para el pueblo hondureño» concluyó, Durón.

Es importante recordar que este martes el gobierno anunció de manera oficial la creación de la Comisión Interventora.