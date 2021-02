Cesia Mejía responde a cuestionamientos por no usar mascarilla en el noticiero

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presentadora de noticias Cesia Mejía, respondió a todos los cuestionamientos que recibe por no utilizar mascarilla en su trabajo. Además, confesó que en el medio en que trabaja se tomó más conciencia cuando falleció Pablo Matamoros.

A través de sus redes sociales, la periodista brindó una explicación para todos sus seguidores que se han preocupado y cuestionado su actuar.

“He estado recibiendo demasiados mensajes, incluso insultos. Gente me ha llamado burra, tonta y dicen que me creo inmortal por no utilizar la mascarilla en los noticieros”, afirmó Mejía.

La destacada comunicadora explicó que ha recibido muchos mensajes, por lo que tomó la decisión de contar públicamente cuál ha sido su actuar, durante todos los meses de pandemia.

Lea también: ¿Cesia Mejía está embarazada?: fotos publicadas por su hija causan revuelo

Su rutina

“Cuando llego al noticiero matutino, con mi desinfectante personal limpio todo y mantengo la distancia con don Eduardo o con Carolina”, dijo.

Asimismo, explicó que desinfecta todo a su alrededor desde la silla que utilizará hasta su escritorio, incluso a sus compañeros de trabajo.

La presentadora afirmó que aunque sus medidas parezcan absurdas para algunos, han resultado efectivas, ya que nadie de su familia se ha infectado.

Sin embargo, Mejía aclaró que sí utiliza la mascarilla, pero lo hace fuera de cámaras. Es decir, antes y después de presentar el noticiero.

De igual manera, contó que tiene una estricta rutina de higiene y desinfección, ya que lava sus manos constantemente. Además, confesó que es todavía más estricta antes de entrar a su casa.

“Me fumigan como cucaracha”, dijo entre risas, explicando a su vez, que ha tenido mucho cuidado para no contagiar a su familia. Esto, debido a que su padre padece diabetes.

Empero, Cesia Mejía reconoció que las medidas de seguridad fueron tomadas con mayor seriedad y preocupación en su empresa, cuando falleció el coordinador de prensa, Pablo Matamoros.

“Siempre hemos respetado los protocolos de distancia e higiene, pero sería mentir no aceptar que nos pusimos en especial alerta cuando falleció Pablo matamoros”, sostuvo.

Por último, Mejía recomendó a sus seguidores cuidarse a ellos mismos y a sus familiares, pero que eso no impida vivir sus vidas.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0